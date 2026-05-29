Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis

Radu Constantin Publicat: 29 mai 2026, 17:23

Sorana Cîrstea / AntenaSport

Sorana Cîrstea poate fi considerată una dintre cele mai bogate femei din România şi care uşor bate pe urmele Simonei Halep. Ea a făcut o avere frumoasă din tenis. Chiar dacă a avut o relaţie întinsă pe aproape un deceniu cu fiul lui Ion Ţirirac, cel mai bogat român, ea şi-a câştigat singură banii.

Averea strânsă de Sorana Cîrstea din tenis

Dacă Simona Halep are o avere estimată la 30 de milioane de euro, Sorana Cîrstea vine şi ea din urmă. În acest moment, în dreptul sportivei noastre figurează suma totală de 11,7 milioane de dolari, bani pe care i-a strâns din tenis! Averea ei este cu siguranţă mult mai mare dacă s-ar adăuga banii strânşi şi din reclame sau contracte de sponsorizare.

În acest moment, “Sori” cunoaşte cea mai bună formă a carierei. Este pe locul 18, potrivit WTA, iar numai în acest an a reuşit să strângă din tenis aproximativ 900.000 de euro. Ea este şi cea mai bine clasată jucătoare a României, iar la Roland Garros este la doar un joc distanță de a-și egala cea mai bună performanță la Paris, sferturi de finală în anul 2009.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală de la Roland Garros

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală de la Roland Garros, după ce a defilat în partida din turul 3 de la Paris în faţa Solanei Sierra din Argentina, locul 68 WTA. Românca a câştigat partida cu 6-0, 6-0, după doar 57 de minute de joc.

Pentru acest succes, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoarea de 285.000 de euro, dar şi 240 de puncte în clasamentul WTA.

Românca îşi cunoaşte deja adversara din turul următor de la Paris. Pentru un loc în sferturile de finală de la Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea va lupta împotriva chinezoaicei Wang Xiu, locul 148 WTA. În turul 3, ea a trecut de Yulia Starodubtsewa, locul 55 WTA.

