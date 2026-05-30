„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său

Viviana Moraru Publicat: 30 mai 2026, 17:19

Gică Popescu, la un meci/ Sport Pictures

Gică Popescu a postat un mesaj copleșitor, după moartea lui Paul Răducan. Fostul antrenor interimar de la FCU Craiova a decedat la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan s-a stins din viață sâmbătă, 30 mai, după ce a fost diagnosticat cu o boală gravă în urmă cu doi ani.

Gică Popescu, mesaj copleșitor după moartea lui Paul Răducan

Paul Răducan a condus „Școala de Fotbal Gică Popescu” timp de 30 de ani. Moartea sa l-a afectat enorm pe fostul internațional, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mereu lânga mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag”, a transmis Gică Popescu, pe Facebook, după moartea lui Paul Răducan.

Și cei de la FCU Craiova au reacționat, după decesul lui Paul Răducan. Acesta s-a aflat pe banca oltenilor în două perioade, octombrie – noiembrie 2022 și septembrie – octombrie 2023.

Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal.

A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, au transmis și cei de la FCU Craiova.

