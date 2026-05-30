„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său

Gică Popescu a postat un mesaj copleșitor, după moartea lui Paul Răducan. Fostul antrenor interimar de la FCU Craiova a decedat la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan s-a stins din viață sâmbătă, 30 mai, după ce a fost diagnosticat cu o boală gravă în urmă cu doi ani.

Paul Răducan a condus „Școala de Fotbal Gică Popescu” timp de 30 de ani. Moartea sa l-a afectat enorm pe fostul internațional, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mereu lânga mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.