Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit ce îi aduce bucurie. Patronul lui FC Botoşani, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, mărturisea în trecut că, deşi una dintre companiile sale deţine un avion privat, el preferă să circule cu metroul şi autobuzul în Capitală.
Iftime a mărturisit că în 2025 nici nu şi-a luat zilele de concediu la care avea dreptul ca preşedinte al Consiliului Judeţean. El a subliniat că îi aduce bucurie să meargă undeva cu familia.
Valeriu Iftime: “Îmi aduce bucurie să plec un pic cu familia”
“(n.r: Ce vă aduce bucurie?) Să plec un pic cu familia, am doi băieţi mari, cu familie, să mă duc cu ei la un tenis, eu ştiu… Am fost două zile anul trecut la Roland Garros.
Nici nu mi-am consumat timpul de concediu de anul trecut (n.r: de acum doi ani), atât de prins am fost cu toate lucrurile astea”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru AntenaSport.
Valeriu Iftime merge cu metroul şi autobuzul în Capitală
Atunci când vine în Capitală, cu diverse treburi, Valeriu Iftime mărturisea că nu circulă cu maşina, ci preferă să folosească transportul în comun.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
Afacerile familiei Iftime au mers foarte bine în ultimii ani. Dacă în 2022 averea lui Valeriu Iftime era evaluată de către revistele de specialitate la 22-24 de milioane de euro, acum aceasta este estimată la peste 100 de milioane de euro. Acest lucru în condiţiile în care Iftime dezvăluia că are o pierdere de 30 de milioane de euro de când a devenit investitor la FC Botoşani.
El mărturisea că a vrut să cedeze clubul, dar nu a găsit omul potrivit care să preia echipa. Decizia de a păstra echipa a fost de bun augur, FC Botoşani fiind în acest sezon aproape de play-off. În acest moment echipa moldoveană e pe locul 3 în Liga 1, cu 38 de puncte. Botoşani e la egalitate de puncte cu Dinamo, cu două puncte în spatele liderului Craiova şi un punct în spatele locului 2, ocupat de Rapid.
- Cum a reacţionat o americană atunci când s-a trezit la uşă cu preotul, de Bobotează: “Nu vreau să fiu nepoliticoasă”
- Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
- Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
- A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid
- Povestea prieteniei dintre Nicolas Maduro şi Maradona. Preşedintele răpit de Donald Trump a jucat şi el fotbal