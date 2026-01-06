Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit ce îi aduce bucurie. Patronul lui FC Botoşani, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, mărturisea în trecut că, deşi una dintre companiile sale deţine un avion privat, el preferă să circule cu metroul şi autobuzul în Capitală.

Iftime a mărturisit că în 2025 nici nu şi-a luat zilele de concediu la care avea dreptul ca preşedinte al Consiliului Judeţean. El a subliniat că îi aduce bucurie să meargă undeva cu familia.

Valeriu Iftime: “Îmi aduce bucurie să plec un pic cu familia”

“(n.r: Ce vă aduce bucurie?) Să plec un pic cu familia, am doi băieţi mari, cu familie, să mă duc cu ei la un tenis, eu ştiu… Am fost două zile anul trecut la Roland Garros.

Nici nu mi-am consumat timpul de concediu de anul trecut (n.r: de acum doi ani), atât de prins am fost cu toate lucrurile astea”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru AntenaSport.

Valeriu Iftime merge cu metroul şi autobuzul în Capitală

Atunci când vine în Capitală, cu diverse treburi, Valeriu Iftime mărturisea că nu circulă cu maşina, ci preferă să folosească transportul în comun.