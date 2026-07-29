Home | Fotbal | Fotbal extern | Benzema se întoarce în Europa. De ce Al-Hilal vrea să-l dea afară

Benzema se întoarce în Europa. De ce Al-Hilal vrea să-l dea afară

Radu Constantin Publicat: 29 iulie 2026, 8:45

Comentarii
Benzema se întoarce în Europa. De ce Al-Hilal vrea să-l dea afară

Marius Şumudică şi Karim Benzema, după Al Okhdood - Al-Hilal/ X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Benzema este ca și plecat de la Al-Hilal, la doar șase luni de la semnarea contractului. Destinația următoare este una „de suflet” pentru atacant, urmând să revină în Franța.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși mai are contract până în vara anului 2027, conducerea formației saudite a luat decizia de a se despărți de fostul câștigător al Balonului de Aur. Potrivit informațiilor apărute în presa din Arabia Saudită, oficialii clubului i-au propus lui Karim Benzema două variante: un transfer la o echipă nou-promovată în prima ligă saudită sau rezilierea amiabilă a contractului.

Fotbalistul de 38 de ani a refuzat însă ambele opțiuni și și-a exprimat dorința de a continua la Al-Hilal. Chiar și în aceste condiții, conducerea clubului încearcă să găsească o soluție pentru plecarea sa în această perioadă de transferuri.

Situația este urmărită cu mare interes și în Europa. Conform acelorași surse, Paris FC analizează posibilitatea de a-l transfera pe Karim Benzema și este pregătită să profite de tensiunile dintre jucător și clubul saudit.

Paris FC, formație susținută financiar de familia Arnault, proprietara imperiului Louis Vuitton, și de Red Bull, își propune să construiască un lot capabil să se lupte la cel mai înalt nivel în fotbalul francez.

Reclamă
Reclamă

Dacă afacerea se va concretiza, Karim Benzema ar reveni în Ligue 1 după 17 ani. Atacantul a părăsit în 2009 Olympique Lyonnais pentru Real Madrid C.F., unde a scris istorie și a devenit unul dintre cei mai importanți atacanți ai generației sale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nava lovită de drone în zona rusă a Mării Negre, adusă în Portul Midia. Un marinar indian şi-a pierdut viaţa
Observator
Nava lovită de drone în zona rusă a Mării Negre, adusă în Portul Midia. Un marinar indian şi-a pierdut viaţa
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
Fanatik.ro
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
11:02

Mihai Rotaru i-a „furat” un jucător lui Adrian Mititelu. Universitatea Craiova, transfer de la rivalii FCU
10:58

Suma urgentă pe care Ioan Varga vrea să o achite pentru a calma situația la CFR Cluj
10:48

Tottenham – Sydney FC, LIVE VIDEO (ora 12:45, AntenaPLAY). Meci amical de gală
10:32

Fără precedent: și-a accidentat grav adversarul și a fost suspendat până când acesta își revine!
10:21

FCSB a decis în privința lui Florinel Coman. Mihai Stoica: „Peste două milioane de euro”
10:15

FCSB va fi fără 3 jucători importanți la returul cu FK Auda + O veste bună pentru suporteri
Vezi toate știrile
1 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 2 ”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini” 3 Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României 4 Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe 5 „Mi se pare inuman!” Andrei Nicolescu, uluit de transferul FCSB-ului! Mihai Stoica i-a dat imediat replica: „Suntem la alt nivel” 6 Dramă în fotbal: fostul jucător de la Real Madrid a murit la 44 de ani
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă