Benzema se întoarce în Europa. De ce Al-Hilal vrea să-l dea afară

Benzema este ca și plecat de la Al-Hilal, la doar șase luni de la semnarea contractului. Destinația următoare este una „de suflet” pentru atacant, urmând să revină în Franța.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși mai are contract până în vara anului 2027, conducerea formației saudite a luat decizia de a se despărți de fostul câștigător al Balonului de Aur. Potrivit informațiilor apărute în presa din Arabia Saudită, oficialii clubului i-au propus lui Karim Benzema două variante: un transfer la o echipă nou-promovată în prima ligă saudită sau rezilierea amiabilă a contractului.

Fotbalistul de 38 de ani a refuzat însă ambele opțiuni și și-a exprimat dorința de a continua la Al-Hilal. Chiar și în aceste condiții, conducerea clubului încearcă să găsească o soluție pentru plecarea sa în această perioadă de transferuri.

Situația este urmărită cu mare interes și în Europa. Conform acelorași surse, Paris FC analizează posibilitatea de a-l transfera pe Karim Benzema și este pregătită să profite de tensiunile dintre jucător și clubul saudit.

Paris FC, formație susținută financiar de familia Arnault, proprietara imperiului Louis Vuitton, și de Red Bull, își propune să construiască un lot capabil să se lupte la cel mai înalt nivel în fotbalul francez.