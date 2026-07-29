Andrei Coubiș, mesaj emoționant de adio după plecarea de la U Cluj: „A venit momentul”

Andrei Coubiș și-a luat rămas-bun de la U Cluj printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, la câteva zile după ce a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Lincoln City.
Fundașul român, în vârstă de 23 de ani, a transmis un mesaj de mulțumire pentru clubul ardelean, colegi, staff și suporteri, după perioada petrecută în tricoul Universității Cluj.
„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj.
Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor mei și, mai ales, suporterilor, care m-au susținut și m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi.
A fost o experiență importantă, pe care o voi purta mereu în suflet. Vă doresc tuturor mult succes în viitor și voi continua să susțin U Cluj cu drag. Haide, U!
Tancul vostru”, a scris Andrei Coubiș pe Instagram.
U Cluj l-a transferat definitiv pe Coubiș de la Sampdoria pentru 125.000 de euro, după o perioadă de șase luni petrecută sub formă de împrumut. Ulterior, clubul clujean a realizat o afacere extrem de profitabilă, cedându-l la Lincoln City în schimbul sumei de 3 milioane de euro.
- Mihai Rotaru i-a „furat” un jucător lui Adrian Mititelu. Universitatea Craiova, transfer de la rivalii FCU
- Suma urgentă pe care Ioan Varga vrea să o achite pentru a calma situația la CFR Cluj
- FCSB a decis în privința lui Florinel Coman. Mihai Stoica: „Peste două milioane de euro”
- Ousmane N’Doye nu a uitat de Dinamo. Mesajul prin care a provocat reacții imediat: „Câine roșu”
- ”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”