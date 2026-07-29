Andrei Coubiș, mesaj emoționant de adio după plecarea de la U Cluj: „A venit momentul”

Andrei Coubiş, la un meci al lui U Cluj / Sport Pictures

Andrei Coubiș și-a luat rămas-bun de la U Cluj printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, la câteva zile după ce a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Lincoln City.

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Fundașul român, în vârstă de 23 de ani, a transmis un mesaj de mulțumire pentru clubul ardelean, colegi, staff și suporteri, după perioada petrecută în tricoul Universității Cluj.

„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj.

Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor mei și, mai ales, suporterilor, care m-au susținut și m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi.

A fost o experiență importantă, pe care o voi purta mereu în suflet. Vă doresc tuturor mult succes în viitor și voi continua să susțin U Cluj cu drag. Haide, U!