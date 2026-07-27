„Nebunie” Celebrul milionar a aflat decizia în procesul în care soţia i-a cerut 415.000 de euro pe lună!

Mauro Icardi (33 de ani) a aflat decizia în cazul apelului depus de Wanda Nara (39 de ani), în procesul în care aceasta îi cerea fotbalistului 415.000 de euro pe lună.

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Solicitarea Wandei Nara a fost respinsă iniţial, iar apelul i-a dat câştig de cauză tot lui Mauro Icardi. (IMAGINI PROVOCATOARE CU WANDA NARA ÎN GALERIA FOTO)

Mauro Icardi, câştig de cauză în procesul care îl putea ruina, pe care i l-a intentat Wanda Nara

Mauro Icardi şi Wanda Nara s-au căsătorit în 2014 şi au două fete împreună. Relaţia lor a fost una tumultuoasă, cu acuzaţii de infidelitate. Totul s-a rupt în 2024, atunci când a început procesul de divorţ. Fotbalistul aşteaptă acum decizia oficială de divorţ, solicitarea unei plăţi de 415.000 de euro pe lună fiind respinsă de instanţă pe motiv că situaţia ei financiară e una „foarte sănătoasă”. Instanţa din Milano a descris-o pe Wanda Nara ca fiind „tânără, calificată profesional și pe deplin capabilă să genereze venituri în mod independent”.

Wanda Nara îi cerea lui Icardi, lunar, 250.000 de euro pensie de întreţinere, 65.000 de euro pentru întreţinerea celor două fete pe care le au împreună şi 100.000 de euro pentru divorţ. Icardi a catalogat drept „nebunie” solicitarea din instanţă a fostei sale partenere de viaţă.

„Justiţia italiană funcţionează”

„Există o nouă decizie. După ce mi s-au cerut la divorț sumele de 250.000€ lunar pentru fosta mea soție, 65.000€ pentru fiecare dintre fiicele mele și 100.000€ lunar pentru divorț, judecătoarea a RESPINS această nebunie pe 1 iunie 2026.