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„Nebunie” Celebrul milionar a aflat decizia în procesul în care soţia i-a cerut 415.000 de euro pe lună!

Antena Sport Publicat: 27 iulie 2026, 17:49

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„Nebunie” Celebrul milionar a aflat decizia în procesul în care soţia i-a cerut 415.000 de euro pe lună!
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Mauro Icardi şi Wanda Nara, în perioada în care formau un cuplu - Profimedia Images

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Mauro Icardi (33 de ani) a aflat decizia în cazul apelului depus de Wanda Nara (39 de ani), în procesul în care aceasta îi cerea fotbalistului 415.000 de euro pe lună.

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Solicitarea Wandei Nara a fost respinsă iniţial, iar apelul i-a dat câştig de cauză tot lui Mauro Icardi. (IMAGINI PROVOCATOARE CU WANDA NARA ÎN GALERIA FOTO)

Mauro Icardi, câştig de cauză în procesul care îl putea ruina, pe care i l-a intentat Wanda Nara

Mauro Icardi şi Wanda Nara s-au căsătorit în 2014 şi au două fete împreună. Relaţia lor a fost una tumultuoasă, cu acuzaţii de infidelitate. Totul s-a rupt în 2024, atunci când a început procesul de divorţ. Fotbalistul aşteaptă acum decizia oficială de divorţ, solicitarea unei plăţi de 415.000 de euro pe lună fiind respinsă de instanţă pe motiv că situaţia ei financiară e una „foarte sănătoasă”. Instanţa din Milano a descris-o pe Wanda Nara ca fiind „tânără, calificată profesional și pe deplin capabilă să genereze venituri în mod independent”.

Wanda Nara îi cerea lui Icardi, lunar, 250.000 de euro pensie de întreţinere, 65.000 de euro pentru întreţinerea celor două fete pe care le au împreună şi 100.000 de euro pentru divorţ. Icardi a catalogat drept „nebunie” solicitarea din instanţă a fostei sale partenere de viaţă.

„Justiţia italiană funcţionează”

Există o nouă decizie. După ce mi s-au cerut la divorț sumele de 250.000€ lunar pentru fosta mea soție, 65.000€ pentru fiecare dintre fiicele mele și 100.000€ lunar pentru divorț, judecătoarea a RESPINS această nebunie pe 1 iunie 2026.

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Neconformându-se cu decizia și din dorința de a continua să-mi fure banii, au contestat această hotărâre. Astăzi, 27 iulie 2026, decizia justiției italiene a fost cât se poate de clară: AU DECLARAT-O INADMISIBILĂ, închizând astfel orice tip de reclamații și cereri.

Mai rămâne ultimul pas pentru sentința definitivă de divorț. Ce bine că justiția italiană funcționează. Dar prin 2024 mă făceau nebun pentru că am depus totul în Italia”, a transmis Mauro Icardi pe reţelele sociale.

Atât Icardi, cât şi Wanda Nara şi-au refăcut viaţa după despărţirea lor cu mare scandal. Icardi are o avere estimată de site-urile de specialitate la 80-90 de milioane de euro. El e în prezent liber de contract, despărţindu-se în această vară de Galatasaray. La Galata avea un salariu de 7.5 milioane de euro pe an. În ciuda averii sale consistente, o plată de circa 5 milioane de euro pe an către fosta parteneră ar fi reprezentat o lovitură financiară puternică pentru Icardi.

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