Și-a prelungit contractul cu Manchester City: pistă închisă pentru Real Madrid

Real Madrid pare dezlănțuită pe piața transferurilor, dar sunt și jucători care refuză să facă pasul la cea mai titrată echipă din Spania. Este cazul lui Josko Gvardiol, care a decis să își prelungească contractul cu Manchester City.
Stoperul croat în vârstă de 24 de ani a semnat o nouă înțelegere cu formația de pe Etihad Stadium, care este valabilă până la data de 30 iunie 2031.
Josko Gvardiol și-a prelungit contractul cu Manchester City
Adus acum aproape trei ani în Premier League în schimbul a 90 de milioane de euro, Josko Gvardiol a devenit rapid unul dintre preferații lui Pep Guardiola și unul dintre titularii incontestabili ai lui City.
Stoperul a fost monitorizat în această vară de Real Madrid, Barcelona și Bayern Munchen, însă singura formație care a vrut să forțeze un transfer a fost cea a lui Jose Mourinho.
În cele din urmă, croatul a decis să își prelungească contractul cu Manchester City, iar noul acord este valabil până la data de 30 iunie 2031. 70 de milioane de euro valorează în prezent jucătorul de 24 de ani.
- 122 de partide, 13 goluri și 10 assist-uri are Gvardiol în tricoul lui Manchester City
- 5 trofee a cucerit alături de „cetățeni”.
Josko is here to stay! 🩵✍️ pic.twitter.com/2kkx9JEXgy
— Manchester City (@ManCity) July 28, 2026
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