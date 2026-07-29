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Ousmane N’Doye nu a uitat de Dinamo. Mesajul prin care a provocat reacții imediat: „Câine roșu”

Mihai Alecu Publicat: 29 iulie 2026, 8:19

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Ousmane NDoye nu a uitat de Dinamo. Mesajul prin care a provocat reacții imediat: „Câine roșu

Mesajul lui N'Doye pentru fanii lui Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Fostul fotbalist emblematic din Liga 1, Ousmane N’Doye, a avut o postare pe internet care i-a făcut pe fanii lui Dinamo să reacționeze într-un mod copleșitor pentru senegalez.

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Unul dintre cei mai buni mijlocași pe care România i-a avut în startul anilor 2010, africanul și-a lăsat amprenta cel mai mult la formația bucureșteană, asta în ciuda faputlui că nu a stat foarte mult.

Mesajul postat de Ousmane N’Doye care i-a făcut pe fanii lui Dinamo să reacționeze

DInamo a avut de-a lungul timpului mulți jucători străini, însă puțini care au reușit să aibă o conexiune cu fanii atât de importantă. Ousmane N’Doye nu ezită la rândul său să arate că a rămas atașat de formația din capitală, iar ultima postare de pe rețelele sociale este un exemplu concret.

„Prima iubire nu se uită niciodată”, a scris africanul pe o poză în care îmbracă tricoul lui Dinamo. Fanii au reacționat imediat și au comentat apreciativ față de acesta: „Mulțumesc că mi-ai făcut copilăria mai frumoasă” sau „Câine roșu pe viață”.

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Ousmane N’Doye, unul dintre cei mai apreciați jucători străini din istoria lui Dinamo

Ousmane N’Doye a ajuns la Dinamo în ianuarie 2009, după o perioadă foarte bună la FC Vaslui, și a devenit rapid unul dintre cei mai importanți mijlocași ai echipei. În tricoul lui Dinamo, N’Doye a evoluat în aproximativ doi ani, adunând 66 de meciuri în Liga 1 și marcând 11 goluri, o cifră excelentă pentru postul său.

El a fost cedat de gruparea bucureșteană la doi ani de la transfer, către Astra Giurgiu, pentru 350.000 de euro .Deși aventura sa la Dinamo nu a fost foarte lungă, Ousmane N’Doye a rămas unul dintre cei mai apreciați mijlocași străini din istoria recentă a clubului și nu ezită ori de câte ori are ocazia să spună a rămas un fan al formației alb-roșii.

N’Doye s-a retras din activitate în 2018 și acum locuiește în țara natală, acolo unde are o academie de fotbal de care se ocupă.

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