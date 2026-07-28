Kader Keita a primit acceptul să părăsească România, deşi e anchetat pentru ucidere din culpă. Cum a fost posibil

Kader Keita (25 de ani) a primit acceptul de a părăsi România, deşi este anchetat pentru ucidere din culpă. Fostului jucător de la Rapid i s-a modificat controlul judiciar în această lună, pentru a-şi putea găsi echipă în străinătate.

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Kader Keita s-a despărţit de Rapid, în această vară, şi vrea să-şi continue cariera în străinătate, după ofertele primite. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă ar fi avut, în continuare, interdicţia de a părăsi România.

Kader Keita a primit acceptul să părăsească România, deşi e anchetat pentru ucidere din culpă

Kader Keita a fost plasat sub control judiciar după ce a lovit, pe 3 martie, o femeie pe trecerea de pietoni şi a părăsit locul faptei. Pe 7 aprilie, victima s-a stins din viaţă, iar fotbalistul a fost trimis în judecată pentru două capete de acuzare, ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului, fapte care pot fi sancţionate cu pedepse între doi şi şapte ani de închisoare cu executare.

Cu o zi înainte ca Rapid să anunţe oficial plecarea lui Kader Keita, Judecătoria Sectorului 2 i-a aprobat jucătorului cererea de a părăsi ţara, notează golazo.ro. Avocatul mijlocaşului a cerut acest lucru în instanţă argumentând că acesta nu ar fi avut dreptul de a semna cu o formaţie din altă ţară, dacă nu avea dreptul de a părăsi România.

De asemenea, s-au prezentat scrisori de intenţie din partea unor cluburi din Arabia Saudită, care îl vor pe Kader Keita. Jucătorul a fost audiat şi a exprimat, în faţa instanţei, faptul că îi este imposibil să-şi continue cariera şi să-şi întreţină familia, dacă are interdicţie în a părăsi România.