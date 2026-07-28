Gigi Becali a dat lovitura şi a încasat peste 14 milioane de euro. Ce afacere a făcut

Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence, a cumpărat de la omul de afaceri Gigi Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătraţi, aflat în vecinătatea Pipera Plaza, unde intenţionează să construiască un proiect rezidenţial cu aproximativ 650 de apartamente. Valoarea achiziţiei se ridică la aproximativ 14,3 milioane de euro.

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Noua achiziţie din Pipera continuă strategia de dezvoltare a investitorului britanic în România, Ghai Sant Ram având o experienţă de peste două decenii în dezvoltări rezidenţiale pe pieţele din ţara noastră şi Marea Britanie.

Gigi Becali a încasat peste 14 milioane de euro, după ce a vândut un teren în Pipera

„Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence, Horizon City, îşi extinde portofoliul imobiliar din România printr-o nouă achiziţie strategică realizată, prin Ghai Family Holding, în zona de nord a Capitalei. Investitorul a cumpărat de la George Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătraţi, aflat în vecinătatea Pipera Plaza, pe care intenţionează să dezvolte un proiect rezidenţial cu aproximativ 650 de apartamente”, se arată într-un comunicat al companiei.

Valoarea achiziţiei este de aproximativ 14,3 milioane de euro, iar terenul a fost cumpărat împreună cu autorizaţia pentru un amplu proiect imobiliar. Tranzacţia a fost intermediată de CGA Home Consulting, prin Cătălin Apetri, CEO şi fondator al companiei şi director de dezvoltare pentru România al Ghai Family Holding şi al investitorului Ghai Sant Ram.

„Zona Pipera, în care se află noul teren achiziţionat, are o cerere rezidenţială reală, susţinută atât de polul de business din nordul Capitalei, cât şi de accesul rapid la infrastructură, servicii, şcoli şi centre comerciale. Potenţialul pe termen lung al acestei zone stă la baza deciziei de a investi aici într-un nou proiect rezidenţial cu 650 de apartamente”, a declarat Cătălin Apetri, CEO şi fondator al CGA Home Consulting.