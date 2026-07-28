Gigi Becali a dat lovitura şi a încasat peste 14 milioane de euro. Ce afacere a făcut

Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence, a cumpărat de la omul de afaceri Gigi Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătraţi, aflat în vecinătatea Pipera Plaza, unde intenţionează să construiască un proiect rezidenţial cu aproximativ 650 de apartamente. Valoarea achiziţiei se ridică la aproximativ 14,3 milioane de euro.
Noua achiziţie din Pipera continuă strategia de dezvoltare a investitorului britanic în România, Ghai Sant Ram având o experienţă de peste două decenii în dezvoltări rezidenţiale pe pieţele din ţara noastră şi Marea Britanie.
Gigi Becali a încasat peste 14 milioane de euro, după ce a vândut un teren în Pipera
„Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence, Horizon City, îşi extinde portofoliul imobiliar din România printr-o nouă achiziţie strategică realizată, prin Ghai Family Holding, în zona de nord a Capitalei. Investitorul a cumpărat de la George Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătraţi, aflat în vecinătatea Pipera Plaza, pe care intenţionează să dezvolte un proiect rezidenţial cu aproximativ 650 de apartamente”, se arată într-un comunicat al companiei.
Valoarea achiziţiei este de aproximativ 14,3 milioane de euro, iar terenul a fost cumpărat împreună cu autorizaţia pentru un amplu proiect imobiliar. Tranzacţia a fost intermediată de CGA Home Consulting, prin Cătălin Apetri, CEO şi fondator al companiei şi director de dezvoltare pentru România al Ghai Family Holding şi al investitorului Ghai Sant Ram.
„Zona Pipera, în care se află noul teren achiziţionat, are o cerere rezidenţială reală, susţinută atât de polul de business din nordul Capitalei, cât şi de accesul rapid la infrastructură, servicii, şcoli şi centre comerciale. Potenţialul pe termen lung al acestei zone stă la baza deciziei de a investi aici într-un nou proiect rezidenţial cu 650 de apartamente”, a declarat Cătălin Apetri, CEO şi fondator al CGA Home Consulting.
Tranzacţia a fost încheiată după 16 luni de discuţii şi negocieri, spune omul de afaceri Gigi Becali.
„Am ajuns la un acord corect pentru ambele părţi datorită implicării şi experienţei lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulţi ani. Este cea mai mare tranzacţie pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiţia confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureştiului, cât şi încrederea mea în profesionalismul său”, a afirmat GigiBecali, conform news.ro.
Detaliile privind structura exactă a ansamblului, mixul de apartamente, numărul locurilor de parcare, facilităţile, valoarea totală a investiţiei şi calendarul de construcţie vor fi comunicate după finalizarea etapelor tehnice, se menţionează în comunicat.
Terenul achiziţionat este amplasat într-o zonă care concentrează clădiri de birouri, centre comerciale, servicii medicale, săli de sport şi unităţi de învăţământ. Poziţionarea permite accesul facil atât către centrul Capitalei, cât şi către Voluntari, Tunari, DN1, Şoseaua de Centură şi Autostrada A3. De asemenea, proximitatea faţă de Parcul Tei şi Parcul Herăstrău constituie un alt avantaj major, iar poziţionarea este una relevantă şi pentru familiile care lucrează în nordul Bucureştiului şi care sunt în căutarea unei locuinţe situate în apropiere de instituţii de învăţământ publice sau private, declară Cristian Stanciu, CEO al proiectelor rezidenţiale Ivory Residence şi Horizon City.
Cu 1.188 de apartamente în Ivory Residence, 699 în Horizon City şi 650 planificate în noul proiect din Pipera, portofoliul rezidenţial al investitorului Ghai Sant Ram în România depăşeşte 2.500 de unităţi.
Ghai Sant Ram este un investitor britanic care are în portofoliul său internaţional proiecte dezvoltate sub brandul Comfort Homes UK. În România, investitorul este cunoscut pentru dezvoltarea Ivory Residence şi Horizon City.
Noua achiziţie din vecinătatea Pipera Plaza continuă strategia de extindere a portofoliului şi de investiţie în proiecte rezidenţiale de amploare în nordul Bucureştiului, arată documentul.
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