Cel care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci riscă închisoarea! Anunţul poliţiei în acest caz

Poliţia din Craiova a anunţat că a deschis o anchetă după ce mormântul regretatului Ilie Balaci a fost vandalizat. Pe numele autorului faptei a fost deschis un dosar penal.
Autorul faptei este cercetat pentru infracţiunea de profanare de morminte. Potrivit Codului Penal, infracţiunea de profanare a unui mormânt se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Comunicatul Poliţiei din Craiova după ce mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat
“CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE PROFANARE DE MORMINTE
Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.
În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale.
La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a transmis Poliţia din Craiova.
Lorena Balaci, după ce mormântul tatălui ei a fost vandalizat: “Trăim într-o lume nebună”
“(n.r: Ce se întâmplă pe la cimitir?) A venit cineva, a încercat să îi rupă poza aia de pe cruce. A venit poliţia, a venit poliţia criminalistică, foarte profesionişti oamenii. Au făcut poze. A încercat să scoată poza de pe mormânt, ea era băgată într-o sticlă. S-a spart sticla, poza era intrată în sticlă, nu poţi să o scoţi pur şi simplu. S-a şi tăiat, erau urme de sânge pe cruce, pe jos.
Au încercuit zona, au făcut poze, s-au mişcat foarte repede. Şeful cimitirelor a comandat deja o altă poză. Doar la Bucureşti se face, la o firmă.
Cred că cineva a vrut să ia o amintire. Respectivul s-a ales cu un dosar penal. Sunt două camere care bat foarte bine pe mormânt, şi din faţă, şi din spate.
Mormântul lui tata a fost vandalizat. Pe această cale vreau să le mulţumesc pentru corectitudine şi profesionalism. Trăim într-o lume nebună”, a declarat Lorena Balaci pentru AntenaSport.
