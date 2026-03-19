Cel care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci riscă închisoarea! Anunţul poliţiei în acest caz

Poliţia din Craiova a anunţat că a deschis o anchetă după ce mormântul regretatului Ilie Balaci a fost vandalizat. Pe numele autorului faptei a fost deschis un dosar penal.

Autorul faptei este cercetat pentru infracţiunea de profanare de morminte. Potrivit Codului Penal, infracţiunea de profanare a unui mormânt se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Comunicatul Poliţiei din Craiova după ce mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat

“CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE PROFANARE DE MORMINTE

Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale.