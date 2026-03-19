Foto

Cel care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci riscă închisoarea! Anunţul poliţiei în acest caz

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 18:39

Comentarii
galerie foto Galerie (4)

O persoană a încercat să sustragă poza lui Ilie Balaci de pe mormântul regretatului fotbalist

Poliţia din Craiova a anunţat că a deschis o anchetă după ce mormântul regretatului Ilie Balaci a fost vandalizat. Pe numele autorului faptei a fost deschis un dosar penal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Autorul faptei este cercetat pentru infracţiunea de profanare de morminte. Potrivit Codului Penal, infracţiunea de profanare a unui mormânt se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Comunicatul Poliţiei din Craiova după ce mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat

“CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE PROFANARE DE MORMINTE

Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale.

Reclamă
Reclamă

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a transmis Poliţia din Craiova.

Lorena Balaci, după ce mormântul tatălui ei a fost vandalizat: “Trăim într-o lume nebună”

“(n.r: Ce se întâmplă pe la cimitir?) A venit cineva, a încercat să îi rupă poza aia de pe cruce. A venit poliţia, a venit poliţia criminalistică, foarte profesionişti oamenii. Au făcut poze. A încercat să scoată poza de pe mormânt, ea era băgată într-o sticlă. S-a spart sticla, poza era intrată în sticlă, nu poţi să o scoţi pur şi simplu. S-a şi tăiat, erau urme de sânge pe cruce, pe jos.

Au încercuit zona, au făcut poze, s-au mişcat foarte repede. Şeful cimitirelor a comandat deja o altă poză. Doar la Bucureşti se face, la o firmă.

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Reclamă

Cred că cineva a vrut să ia o amintire. Respectivul s-a ales cu un dosar penal. Sunt două camere care bat foarte bine pe mormânt, şi din faţă, şi din spate.

Mormântul lui tata a fost vandalizat. Pe această cale vreau să le mulţumesc pentru corectitudine şi profesionalism. Trăim într-o lume nebună”, a declarat Lorena Balaci pentru AntenaSport.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Armata secretă nord-coreeană care operează nevăzut în Occident. Cum acționează Kim Jong-Un în spatele pseudonimelor europene
Fanatik.ro
Armata secretă nord-coreeană care operează nevăzut în Occident. Cum acționează Kim Jong-Un în spatele pseudonimelor europene
21:39

S-au încins spiritele în Dinamo – Universitatea Craiova! Scandal uriaş la marginea terenului. Şi Baiaram şi-a pierdut cumpătul
21:37

Nicuşor Bancu, eliminat în Dinamo – Craiova! Eroare impardonabilă a căpitanului oltenilor
21:35

Lyon – Celta Vigo 0-2. Ionuț Radu, calificare uriaşă în sferturile Europa League! Kovacs, la Roma – Bologna
21:26

LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii au avantaj pe tabelă, dar sunt în inferioritate numerică. Baiaram, schimbat la pauză
21:14

FotoColegul lui Ionuţ Radu a marcat un gol uriaş în Europa League şi a început să plângă!
21:08

FotoMircea Lucescu, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. Selecționerul, vigilent înaintea meciului cu Turcia
Vezi toate știrile
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și