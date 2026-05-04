Decizia luată de Alexandra Duckadam la 40 de ani de la momentul în care regretatul ei soţ a intrat în istorie!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 17:32

Alexandra Duckadam, în timpul unui interviu pentru AntenaSport

Văduva lui Helmut Duckadam, Alexandra Duckadam, a anunţat că va merge alături de fiica ei şi a regretatului “Erou de la Sevilla”, Julianne, în locul în care legendarul portar al Stelei a scris istorie pe 7 mai 1986. Helmut Duckadam a apărat atunci 4 lovituri de departajare în finala cu Barcelona, contribuind decisiv la câştigarea Cupei Campionilor de către Steaua. Performanţa i-a adus atunci intrarea în Cartea Recordurilor lui Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam a decedat pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. La două zile de la deces, preşedintele de atunci al României, Klaus Iohannis, l-a decorat post-mortem pe Duckadam cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler.

“Acest 7 mai o să fie unul special. Am ales să merg cu fiica mea la Sevilla. Deci în acea zi magnifică de 7 mai, la 40 de ani distanţă…

O să fiu prezentă cu Julianne pe stadion şi o să trăim puţin din ce s-a întâmplat acolo. Julianne nu a mai fost şi vreau să o duc şi pe ea acolo unde tatăl ei a făcut performanţă”, a spus Alexandra Duckadam.

Câştigarea Cupei Campionilor de către Steaua a fost cea mai importantă performanţă a unei echipe de club româneşti în competiţiile europene. Steaua avea să cucerească în 1987 şi Supercupa Europei. În 1989 Steaua a mai jucat o finală de Cupa Campionilor, pierdută însă, 0-4, contra lui AC Milan.

