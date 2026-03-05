Sorin Cârțu, reacție după ce Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Univ. Craiova: "Acolo găsiți cheia" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârțu, reacție după ce Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Univ. Craiova: “Acolo găsiți cheia”

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 13:56

Ștefan Baiaram, în timpul unui meci / Sport Pictures

Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a oferit o reacție după ce Ștefan Baiaram a anunțat după meciul cu CFR Cluj că va pleca de la club. Oficialul oltenilor a “redirecționat” întrebarea către ceilalți membri din conducerea echipei și a vorbit pe scurt și despre clauza fotbalistului de 23 de ani.

La vară voi pleca cu siguranță, nu vreau să mai repet ce am mai spus. Am avut o discuție cu conducerea, care mi-a promis că mă va lăsa să plec dacă totul va fi bine anul acesta“, aceasta a fost declarația oferită de Baiaram care a generat intrigă după calificarea în semifinalele Cupei României.

Prima reacție din conducerea Universității Craiova după anunțul plecării lui Baiaram

La nici 24 de ore distanță după spusele fotbalistului de profil ofensiv, Sorin Cârțu a fost contactat pentru a oferi o reacție. Fosta legendă a “Craiovei Maxima” a dat de înțeles că nu știe detalii despre despărțirea dintre jucător și club.

Totuși, Cârțu a vorbit despre contractul pe care îl are Baiaram cu Univ. Craiova și a specificat că jucătorul are o clauză de reziliere, după ce înțelegerea lor a fost actualizată în urma “dublei” cu Istanbul Bașakșehir din preliminariile Conference League.

Am auzit și eu discursul lui, declarația lui. Poate a fost vreo discuție între el și acționar, între el și domnul Rotaru. Acolo găsiți cheia aceastei declarații.

(n.r. Întrebat dacă Baiaram are clauză) Eu cred că are și clauză. Pentru că i s-a schimbat contractul. E clară cred eu. Pentru că, după episodul cu Istanbul BB, eu știu că are contractul schimbat“, a spus oficialul alb-albaștrilor, potrivit fanatik.ro.

În acest sezon, Baiaram a adunat 12 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri disputate în toate competițiile.

