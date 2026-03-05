Un star de la Paris Saint-Germain i-a "închis ușa în nas" lui Real Madrid: "Ar fi prostesc să plec!" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Un star de la Paris Saint-Germain i-a “închis ușa în nas” lui Real Madrid: “Ar fi prostesc să plec!”

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 13:25

Jucătorii lui Paris Saint-Germain, după un gol marcat / Profimedia

Real Madrid avea mai multe ținte în vederea unor transferuri pentru vara viitoare, iar pe lista “galacticilor” se afla și unul dintre cei mai buni jucători de la Paris Saint-Germain, Vitinha. Mijlocașul portughez a vorbit recent în cadrul unei emisiuni despre posibilitatea de a ajunge pe Bernabeu și a respins categoric această narativă.

Vitinha este unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, iar acest lucru a atras în mod evident interesul celor mai mari cluburi de pe planetă. Fotbalistul care se află din 2022 la PSG a ajuns astfel pe “radarul” celor de la Real Madrid, de luni bune existând voci care au spus că un eventual transfer al mijlocașului în capitala Spaniei ar ajuta enorm echipa.

Vitinha îi spune “nu” lui Real Madrid

În ciuda acestor zvonuri, Vitinha le-a “tăiat craca” fanilor madrileni care sperau să îl vadă purtând în curând tricoul “blanco”. În cadrul emisiunii “Soltinhos pelo mundo”, fotbalistul de 26 de ani a fost întrebat direct dacă ar lua în considerare să plece de la formația lui Luis Enrique și să vină în La Liga.

Vitinha a dezvăluit astfel că nu s-ar despărți de formația de pe Parc des Princes și a profitat de această ocazie pentru a face o “declarație de dragoste” formației din Ligue 1. Ulterior, fotbalistul de 26 de ani a spus că exclude inclusiv o mutare în Golf, vorbind și despre subiectul salariilor imense din acea zonă.

Ar fi prostesc să plec. Nu cred că e cel mai bun lucru pentru mine. Mă simt foarte bine aici, la PSG! Ador să fiu aici la PSG, la fel și familia mea. Avem un grup fantastic și un antrenor incredibil. Simt că oamenii mă apreciază mult și simt că am dobândit această afecțiune.

(n.r. Întrebat dacă ar semna cu o echipă din Golf) Să nu fim naivi. Sult mult mai dedicat unei cariere stabile. Deja încasez foarte bine aici în Europa, la un club mare. Nu m-ar face mai fericit dacă salariul meu s-ar dubla sau tripla“, a spus mijlocașul portughez, potrivit marca.com.

Cifrele lui Lamine Yamal din acest sezon

Vitinha s-a clasat pe locul 3 anul trecut în ancheta pentru Balonul de Aur, fiind depășit doar de Ousmane Dembele și de Lamine Yamal. În acest sezon, lusitanul a adunat șase goluri și 10 pase decisive în 37 de meciuri.

În prezent, Vitinha are o cotă de piață de 110 milioane de euro pe piața transferurilor, potrivit transfermarkt.com.

