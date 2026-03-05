Antrenorul revelației din Liga 1, dorit de un club de top din Europa: "Nici nu ne putem opune. Merită" - Antena Sport

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, ar putea pleca în vară de la echipa nou-promovată pe care a condus-o spre play-off în acest sezon. Tehnicianul piteștenilor e dorit de belgienii de la Genk, unul dintre cele mai bune cluburi din Belgia din ultimii ani.
Bogdan Andone a înregistrat o performanță fabuloasă alături de FC Argeș în acest sezon, reușind să ajungă în play-off alături de formația din Pitești care a promovat vara trecută în Liga 1. Realizarea alb-violeților vine în contextul în care s-a impus în sezonul regulat în fața unor formații precum Dinamo, FCSB sau CFR Cluj. În plus, Argeș și-a asigurat recent și locul în semifinalele Cupei României, unde va da peste “U” Cluj.
Bogdan Andone, dorit în Belgia
Rezultatele lui Bogdan Andone nu au rămas neobservate, iar antrenorul de 51 de ani se află pe “radarul” celor de la Genk, care vor să îl aducă în vară, potrivit prosport.ro. Formația din orașul omonim este una dintre cele mai bune din Belgia, dar și un club de tradiție pentru fotbalul din campionatul vest-european.
Cu patru titluri, cinci cupe și două supercupe, Genk se poate considera un club galonat din fotbalul belgian. În plus, echipa de pe Cegeka Arena participă constant în cupele europene, în acest sezon fiind implicată în Europa League, unde se alfă în faza optimilor de finală, urmând să dea peste nemții de la Freiburg.
În cazul în care Andone și Genk vor ajunge la un acord, atunci antrenorul va avea parte de a doua sa experiență ca principal în fotbalul din afară. Între lunile februarie și august 2023, românul a fost pe banca ciprioților de a Apollon Limassol, unde a petrecut 15 meciuri și a avut un bilanț de nouă victorii, 2 remize și patru eșecuri.
Ce spune Dani Coman despre posibila plecare a lui Bogdan Andone
Președintele celor de la FC Argeș a acordat câteva declarații pentru sursa citată anterior și a declarat că echipa sa nu se va opune în cazul în care Andone își va dori să plece, deși el ar prefera ca antrenorul să rămână.
“Vă dați seama că ne dorim să continuăm cu Bogdan Andone și de la vară, mai ales că are contract cu noi, dar în acest moment nu sunt sigur că acest lucru se va și întâmpla. Nu vă pot confirma numele echipei de care îmi spuneți, dar este adevărat că el este dorit de o echipă foarte bună din Belgia.
Bogdan a fost foarte corect cu mine și mi-a comunicat acest lucru. Dacă el își dorește să plece la vară, atunci noi nu ne vom opune, pentru că el ne-a ajutat pe noi foarte mult să obținem rezultate extraordinar de bune.
Iar omenește nici nu ne putem opune ca el să meargă într-un loc unde financiar ar putea să câștige foarte bine și mult mai mult decât la FC Argeș. Ăsta e cursul vieții. Bogdan Andone merită o asemenea ofertă, deoarece el este un antrenor foarte bun. Însă, vom vedea la sfârșitul sezonului regular ce decizie va lua Bogdan“.
Bogdan Andone este antrenorul lui FC Argeș din luna septembrie a anului 2024.
- Florin Vulturar, anunț despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB: “Cu siguranță”
- Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă “Cobra”
- Cristiano Bergodi a aflat răspunsul de la LPF, înainte de meciul cu FCSB
- Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi
- Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj