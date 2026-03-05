Antrenorul revelației din Liga 1, dorit de un club de top din Europa: "Nici nu ne putem opune. Merită" - Antena Sport

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, ar putea pleca în vară de la echipa nou-promovată pe care a condus-o spre play-off în acest sezon. Tehnicianul piteștenilor e dorit de belgienii de la Genk, unul dintre cele mai bune cluburi din Belgia din ultimii ani.

Bogdan Andone a înregistrat o performanță fabuloasă alături de FC Argeș în acest sezon, reușind să ajungă în play-off alături de formația din Pitești care a promovat vara trecută în Liga 1. Realizarea alb-violeților vine în contextul în care s-a impus în sezonul regulat în fața unor formații precum Dinamo, FCSB sau CFR Cluj. În plus, Argeș și-a asigurat recent și locul în semifinalele Cupei României, unde va da peste “U” Cluj.

Bogdan Andone, dorit în Belgia

Rezultatele lui Bogdan Andone nu au rămas neobservate, iar antrenorul de 51 de ani se află pe “radarul” celor de la Genk, care vor să îl aducă în vară, potrivit prosport.ro. Formația din orașul omonim este una dintre cele mai bune din Belgia, dar și un club de tradiție pentru fotbalul din campionatul vest-european.

Cu patru titluri, cinci cupe și două supercupe, Genk se poate considera un club galonat din fotbalul belgian. În plus, echipa de pe Cegeka Arena participă constant în cupele europene, în acest sezon fiind implicată în Europa League, unde se alfă în faza optimilor de finală, urmând să dea peste nemții de la Freiburg.

În cazul în care Andone și Genk vor ajunge la un acord, atunci antrenorul va avea parte de a doua sa experiență ca principal în fotbalul din afară. Între lunile februarie și august 2023, românul a fost pe banca ciprioților de a Apollon Limassol, unde a petrecut 15 meciuri și a avut un bilanț de nouă victorii, 2 remize și patru eșecuri.