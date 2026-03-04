Închide meniul
Dosarul accidentului produs de Mario Iorgulescu va fi rejudecat! Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Antena Sport Publicat: 4 martie 2026, 17:35

Mario Iorgulescu / Facebook

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis rejudecarea, la Curtea de Apel Bucureşti, a procesului accidentului produs de Mario Iorgulescu, în urma căruia Dani Vicol a decedat, numai în ceea ce priveşte infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Procurorii au atacat sentinţa în urma căreia Mario Iorgulescu scăpa de 8 luni de închisoare fiindcă fapta de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor s-ar fi prescris.

Înalta Curte a admis apelul procurorilor în dosarul accidentului provocat de Mario Iorgulescu

1890/1/2025 – Admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția I penală, în dosarul nr. 1549/2/2025 (917/2025). Casează, în parte, decizia atacată numai în ceea ce priveşte soluția de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatului Iorgulescu Gino Mario pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen., ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale.

Trimite cauza spre rejudecarea apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru săvârşirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen. Menține celelalte dispoziții ale deciziei. Conform art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în şedință publică, astăzi, 04 martie 2026”, se arată în decizia instanţei.

Mario Iorgulescu a fost condamnat iniţial la 15 ani şi 8 luni de închisoare în cazul acestui accident mortal. Ulterior, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani de închisoare.

Mario Iorgulescu ar putea fi condamnat la o pedeapsă mai mare după întoarcerea dosarului, pentru rejudecare, la Curtea de Apel Bucureşti. Mario Iorgulescu nu a efectuat nicio zi de detenţie, din condamnarea primită în acest dosar. Fiul lui Gino Iorgulescu se află în Italia.

