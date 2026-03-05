Florin Vulturar, anunț despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB: "Cu siguranță" - Antena Sport

Florin Tănase este unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB, însă contractul său expiră în vară, motiv pentru care în jurul său au început să apară zvonuri legate de o eventuală plecare. Recent, colaboratorul din business al mijlocașului, Florin Vulturar, a acordat câteva declarații pentru presă și a transmis că în mod cert roș-albaștrii vor încerca să îi prelungească înțelegerea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a făcut un sezon bun la FCSB și ar fi tentat de o eventuală plecare în zona Golfului, însă FCSB își dorește să îl păstreze fotbalistul de 31 de ani. Recent, Gigi Becali a anunțat că vrea să îi prelungească pe încă un an înțelegerea mijlocașului care urmează să expire în această vară.

Declarația lui Florin Vulturar despre Florin Tănase

În contextul acestei situații incerte a golgheterului de la FCSB din acest sezon, colaboratorul său din business a oferit și el o declarație despre viitorul lui Tănase. Florin Vulturar a exclus posibilitatea de a discuta pe larg despre ce se va întâmpla cu fotbalistul, însă a oferit o certitudine, și anume că echipa roș-albastră va încerca să prelungească înțelegerea.

“Suntem în timpul campionatului acum, nu are rost să discutăm despre ceea ce se va întâmpla în vară. Cu siguranță o să fie o discuție între domnul Becali și Florin Tănase în vederea unei prelungiri. Nu putem discuta nimic în momentul de față“, a declarat acesta pentru digisport.ro.

În acest sezon, Tănase a adunat 41 de meciuri pentru FCSB, perioadă în care a marcat 12 goluri și a oferit opt pase decisive.