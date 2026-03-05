Max Verstappen, înainte de noul sezon de Formula 1: "Trebuie să fim mai rapizi" - Antena Sport

Max Verstappen (Red Bull), cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat într-un interviu acordat înaintea Marelui Premiu al Australiei că echipa sa trebuie să fie “mai rapidă” dacă vrea să lupte pentru primele locuri în acest sezon, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Încerc să fac tot ce pot, suntem pozitivi şi mulţumiţi de ceea ce am făcut până acum, dar ştim că dacă vrem să luptăm, trebuie să fim mai rapizi, aşa că la asta vom lucra”, a declarat Verstappen.

Max Verstappen, înainte de noul sezon de Formula 1: “Trebuie să fim mai rapizi”

Acesta a subliniat că presezonul a fost unul “destul de decent” pentru Red Bull, datorită tuturor kilometrilor acumulaţi, dar a subliniat că, în ceea ce priveşte performanţa, mai au “mult de lucru înainte, pentru a fi în faţă”.

Formula 1 se vede live în Universul Antena. Prima cursă din 2026 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

În ceea ce priveşte evenimentele neprevăzute din timpul cursei, olandezul a vorbit despre experienţă şi despre capacitatea piloţilor de a depăşi astfel de probleme: “Când crezi că eşti mai bine pregătit, se întâmplă lucruri în timpul cursei care sunt în afara controlului tău şi trebuie să încerci să le gestionezi”.

Totodată, Verstappen a minimizat importanţa modificărilor aduse maşinii, spunând că ar rula “la limită” chiar dacă ar trebui să piloteze “un cărucior de cumpărături”, a glumit el.