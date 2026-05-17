Cum a reacţionat Mike Tyson când şi-a prins soţia în maşină cu Brad Pitt: “Nenorocitul”

Mike Tyson a povestit o întâmplare halucinantă petrecută în anii 80, atunci când ajunsese la divorţ cu soţia lui după doar 12 luni de mariaj.

El era căsătorit atunci cu actriţa Robin Givens. Mike Tyson a povestit că a mers la ea acasă, dar cum nu era în locuiţă, acesta a verificat şi maşina. Surpriză! Aici l-a descoperit pe Brad Pitt împreună cu soţia lui.

”Eu și soția mea era în proces de divorț. Ne mai certam, dar apoi ne împăcam. Ne certam pe partaj, dar apoi ne împăcam. Într-o zi, m-am dus acasă. Era nu era în casă.

Apoi am văzut-o în mașina pe care eu i-o cumpărasem cu cineva. Credeam că e vreun prieten al ei, dar nu era. Era nenorocitul de Brad Pitt”, a povestit Mike Tyson, potrivit Boxing Insider.

După divorțul de Robin Givens, Mike Tyson a mai fost căsătorit cu Monica Turner, între 1997 și 2003, și cu Lakiha Spicer, cu care este căsătorit din 2009.