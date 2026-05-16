Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 12:07

Celebrul milionar român, în pericol să îşi piardă casa: Schimb a treia oară actele

Răzvan Raţ şi Dan Şucu (rândul de jos, de la dreapta la stânga), alături de alţi membri ai conducerii clubului Genoa / Profimedia Images

Răzvan Raţ (44 de ani), membru în Consiliul de Administraţie al clubului Genoa, a dezvăluit că este în pericol să îşi piardă vila pe care o deţine în Doneţk.

Raţ a subliniat şi că are în acea locuinţă numeroase sticle de vin valoroase. Nu le poate transporta momentan nici pe acelea din Doneţk.

Răzvan Raţ, probleme cu vila pe care o deţine în Doneţk: “Schimb a treia oară actele”

Am băgat ceva bani în colecția de vin. Toate sticlele sunt la Donețk, nu pot să le aduc. Le am în niște frigidere. Am oameni care merg din când în când și mai aerisesc casa. La momentul ăsta am o mare problemă pentru că trebuie să schimb a treia oară actele.

Prima dată au fost pe Ucraina, după aceea pe Republica Democrată Donețk. Acum mai am câteva luni. Acum, legea nouă, pentru că e Rusia la momentul ăsta, spune că toți oamenii care au proprietăți în teritoriul respectiv au două variante, sau una singură, de fapt.

Să aibă acte rusești. Altfel i se confiscă. Nu îmi dau seama ce o să fac. Acum lucrez la asta, nu știu ce să spun. Am dat de un domn care s-ar putea să mă poată ajuta”, a dezvăluit Răzvan Raţ pentru iamsport.ro.

Rinat Ahmetov l-a salvat, sfătuindu-l să-şi mute banii din banca lui

Răzvan Raţ a dezvăluit că a reuşit să salveze o sumă importantă, pe care o avea în banca deţinută de Rinat Ahmetov (59 de ani), patronul lui Şahtior Doneţk, club la care a evoluat în Ucraina. Ahmetov l-a sfătuit să îşi mute banii de acolo.

Eu aveam banii în banca deținută de Ahmetov. La momentul ăla, dacă țin bine minte, aveam la depozit dobândă de vreo 15 sau 18%. I-am spus că la 1.000.000 de euro iau 150.000 pe an fără să fac nimic.

Am avut inspirația să-l ascult, deși n-avea niciun sens. Am completat multe formulare, de nici la școală nu am scris atât. Și am avut norocul să mut toți banii, iar după 8 luni a început războiul și s-au blocat băncile”, a mai spus Răzvan Raţ.

Răzvan Raţ l-a asistat pe Dan Şucu la preluarea clubului Genoa. El a devenit parte a conducerii clubului Genoa. Deţine funcţia de consilier sportiv al Consiliului de Administraţie, lucrând îndeaproape cu Dan Şucu, ce e acţionar majoritar şi preşedinte executiv. În primele două sezoane cu Dan Şucu patron, Genoa a reuşit să se salveze de la retrogradare.

