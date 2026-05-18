Eroii Campionatului Mondial | Omul care a marcat un gol cu mâna cu 47 de ani înainte de Maradona

În penultimul act, Italia a dat peste Brazilia, care îl avea în lot pe legendarul Leonidas, cel care până atunci marcase deja cinci goluri în trei meciuri (a avut o rejucare pentru partida din sferturi). Cu toate acestea, selecționerul sud-americanilor, Ademar Pimenta, a luat o decizie inexplicabilă și l-a lăsat pe bancă pe cel poreclit “diamantul negru” pentru a-l odihni pentru finală.

“Squadra Azzurra” a profitat din plin și s-a impus cu 2-1, asigurându-și locul pentru marea finală contra Ungariei. În ultimul act, italienii au început mai bine și au deschis scorul în minutul 6, prin Gino Colaussi. Avantajul n-a durat mult însă, pentru că maghiarii au restabilit egalitatea după doar două minute.

În min. 16, Piola și-a trecut numele pe lista marcatorilor și a făcut 2-1, iar peste alte 20 de minute, Colaussi a făcut “dubla”. În partea a doua, Ungaria a redus din diferență în minutul 70, însă același Piola a tranșat soarta finalei și a risipit orice emoție cu un gol în minutul 82.

Astfel, Silvio Piola reușea să o conducă pe Italia spre al doilea titlu mondial alături de Giuseppe Meazza, “magicianul” care a condus “Squadra Azzurra” spre prima ei Cupă Jules Rimet în 1934. După triumf, atacantul lui Lazio s-a întâlnit cu prim-ministrul Italiei, Benito Mussolini.

Deși nu era un fan al regimului dictatorului, Piola a spus “prezent” din dragoste pentru țara sa: “A fost un moment emoționant să fiu primit de prim-ministru și să mi se spună «Felicitări, Italia e mândră de tine»“.

Golul marcat cu mâna 1939

La un an distanță după triumful alături de naționala Italiei, cariera lui Piola a fost marcat de un moment controversat care a fost “reprodus” de Diego Maradona la Mondialul din 1986, atunci când marca un gol cu mâna în sfertul de finală contra Angliei.

Episodul din 1939 s-a produs la echipa națională, atunci când Italia a dat într-un mod total ironic tot peste Anglia. Într-un meci încheiat la egalitate la Milano, scor 2-2, Piola a încercat o “foarfecă”, însă a lovit mingea cu pumnul în plasă.

Deși a negat informația respectivă timp de 15 ani, Piola a recunoscut până la urmă ce s-a întâmplat: “Mi-am ridicat mâna spre cap și mingea pur și simplu a zburat înăuntru”. A fost probabil cel mai controversat moment din cariera lui Piola.

Recordmen cu o etică de muncă extraordinară

Când a pus “stop” carierei sale în 1954, atacantul campion mondial în 1938 a intrat în istoria fotbalului italian. Piola este și în prezent cel mai mare marcator din istoria Serie A, cu 274 de reușite, la care adaugă 566 de meciuri în primul eșalon al fotbalului din “cizmă”, fiind pe poziția 4 în ierarhia respectivă.

Vârful este de asemenea și cel mai mare marcator italian din toate competițiile, cu 364 de reușite. Cunoscut drept unul dintre cei mai mari atacanți din toate timpurile, Piola s-a remarcat prin simțul golului pe care îl avea la pachet cu atribute fizice, inteligență și capacitatea de a evolua cu spatele la poartă.

Deși nu era un personaj căruia să îi placă să iasă în evidență printr-o viață extravagantă, așa cum era colegul său de națională, Giuseppe Meazza, Piola se remarca prin muncă asiduă și prin eficiență. Nu era la fel de tehnic, dar avea capacitatea de a înscrie folosindu-se de viteză și de plasament, având și execuții acrobatice în arsenal, precum voleuri sau lovituri din “foarfecă”.

Piola a decedat în 1996, iar amintirea sa este păstrată în Italia prin modul în care oamenii vorbesc despre turneul final din 1938 în care și-a condus echipa spre victorie.