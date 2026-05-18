Eroii Campionatului Mondial | Omul care a marcat un gol cu mâna cu 47 de ani înainte de Maradona

De naționala Italiei se leagă numeroase nume imense, iar unul dintre ele este sinonim cu triumful “Squadrei Azzurra” de la Campionatul Mondial din 1938. Silvio Piola este jucătorul care din postura de atacant a condus țara din “cizmă” spre a doua ei Cupă Jules Rimet și care în 1939 reușea “performanța” de a marca un gol cu mâna fără ca acesta să fie depistat de arbitru.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
Silvio Piola, un om de gol autentic
După ce în primele două ediții am analizat ce s-a întâmplat cu eroii de la Mondialele din 1930 și 1934, urmează să trecem peste povestea omului care a ajutat Italia să câștige trofeul suprem pentru a doua oară în istoria, Silvio Piola. Până să ajungem însă la turneul final din Franța din 1938, trebuie trecut în revistă ce a făcut atacantul până să ajungă la marcheze cinci goluri pe cea mai mare scenă a fotbalului.
Născut pe 29 septembrie 1913 în Robbio, un oraș din Lombardia, Piola și-a început cariera în fotbalul profesionist la doar 16 ani în tricoul lui Pro Vercelli, împotriva Bolognei. În primul său sezon, vârful reușea un hat-trick în fața lui Napoli la doar 17 ani și 132 de zile, fiind și în prezent cel mai tânăr fotbalist din istoria Top 5 care să dea trei goluri într-un meci.
În 1934, Piola ajungea la Lazio, iar zvonurile spun că dictatorul Italiei fasciste, Benito Mussolini, a intervenit pentru a-l “ajuta” să ajungă pe Olimpico. Peste patru ani, a urmat momentul care i-a făcut pe toți italienii să se îndrăgostească de atacantul formației capitoline.
Cupa Mondială din 1938, marcat de “strălucirea” lui Piola
Sub comanda lui Vittorio Pozzo, antrenorul care câștigase titlul mondial și în 1934, Italia se pregătea să își apere trofeul în Franța. Primul meci a pus față în față “Squadra Azzurra” cu Norvegia în optimi, iar Piola și-a făcut simțită prezența încă de la partida de debut.
După 90 de minute, scorul era 1-1, iar duelul a intrat în prelungiri. În prima parte adițională, Piola a devenit eroul Italiei, marcând golul prin care și-a ajutat țara să se califice în următoarea fază a competiției cu o reușită în minutul 94.
A urmat un sfert de finală cu gazda competiției, Franța. Italia a început mai bine și a marcat pentru 1-0 în minutul 9, însă naționala “cocoșului galic” a restabilit egalitatea imediat în minutul 10. În repriza secundă, Piola a fost din nou decisiv pentru țara sa și a reușit o “dublă”, iar echipa lui Pozzo s-a impus cu 3-1.
În penultimul act, Italia a dat peste Brazilia, care îl avea în lot pe legendarul Leonidas, cel care până atunci marcase deja cinci goluri în trei meciuri (a avut o rejucare pentru partida din sferturi). Cu toate acestea, selecționerul sud-americanilor, Ademar Pimenta, a luat o decizie inexplicabilă și l-a lăsat pe bancă pe cel poreclit “diamantul negru” pentru a-l odihni pentru finală.
“Squadra Azzurra” a profitat din plin și s-a impus cu 2-1, asigurându-și locul pentru marea finală contra Ungariei. În ultimul act, italienii au început mai bine și au deschis scorul în minutul 6, prin Gino Colaussi. Avantajul n-a durat mult însă, pentru că maghiarii au restabilit egalitatea după doar două minute.
În min. 16, Piola și-a trecut numele pe lista marcatorilor și a făcut 2-1, iar peste alte 20 de minute, Colaussi a făcut “dubla”. În partea a doua, Ungaria a redus din diferență în minutul 70, însă același Piola a tranșat soarta finalei și a risipit orice emoție cu un gol în minutul 82.
Astfel, Silvio Piola reușea să o conducă pe Italia spre al doilea titlu mondial alături de Giuseppe Meazza, “magicianul” care a condus “Squadra Azzurra” spre prima ei Cupă Jules Rimet în 1934. După triumf, atacantul lui Lazio s-a întâlnit cu prim-ministrul Italiei, Benito Mussolini.
Deși nu era un fan al regimului dictatorului, Piola a spus “prezent” din dragoste pentru țara sa: “A fost un moment emoționant să fiu primit de prim-ministru și să mi se spună «Felicitări, Italia e mândră de tine»“.
Golul marcat cu mâna 1939
La un an distanță după triumful alături de naționala Italiei, cariera lui Piola a fost marcat de un moment controversat care a fost “reprodus” de Diego Maradona la Mondialul din 1986, atunci când marca un gol cu mâna în sfertul de finală contra Angliei.
Episodul din 1939 s-a produs la echipa națională, atunci când Italia a dat într-un mod total ironic tot peste Anglia. Într-un meci încheiat la egalitate la Milano, scor 2-2, Piola a încercat o “foarfecă”, însă a lovit mingea cu pumnul în plasă.
Deși a negat informația respectivă timp de 15 ani, Piola a recunoscut până la urmă ce s-a întâmplat: “Mi-am ridicat mâna spre cap și mingea pur și simplu a zburat înăuntru”. A fost probabil cel mai controversat moment din cariera lui Piola.
Recordmen cu o etică de muncă extraordinară
Când a pus “stop” carierei sale în 1954, atacantul campion mondial în 1938 a intrat în istoria fotbalului italian. Piola este și în prezent cel mai mare marcator din istoria Serie A, cu 274 de reușite, la care adaugă 566 de meciuri în primul eșalon al fotbalului din “cizmă”, fiind pe poziția 4 în ierarhia respectivă.
Vârful este de asemenea și cel mai mare marcator italian din toate competițiile, cu 364 de reușite. Cunoscut drept unul dintre cei mai mari atacanți din toate timpurile, Piola s-a remarcat prin simțul golului pe care îl avea la pachet cu atribute fizice, inteligență și capacitatea de a evolua cu spatele la poartă.
Deși nu era un personaj căruia să îi placă să iasă în evidență printr-o viață extravagantă, așa cum era colegul său de națională, Giuseppe Meazza, Piola se remarca prin muncă asiduă și prin eficiență. Nu era la fel de tehnic, dar avea capacitatea de a înscrie folosindu-se de viteză și de plasament, având și execuții acrobatice în arsenal, precum voleuri sau lovituri din “foarfecă”.
Piola a decedat în 1996, iar amintirea sa este păstrată în Italia prin modul în care oamenii vorbesc despre turneul final din 1938 în care și-a condus echipa spre victorie.
