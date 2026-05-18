Vestea așteptată de toții fanii PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele, după ce s-a accidentat în derby-ul cu Paris FC

Au fost emoții mari pentru cei de la Paris Saint Germain, după ce Ousmane Dembele a ieșit accidentat în minutul 27 al partidei cu Paris FC, din ultima etapă din Ligue 1.

Balonul de Aur a acuzat probleme musculare și fanii campioanei din Hexagon s-au temut că ar putea fi vorba de ceva grav, care l-ar face să rateze finala UEFA Champions League.

Ousmane Dembele va fi disponibil la finala Champions League

După ce a fost evaluat de staff-ul medical luni dimineață, s-a constatat că francezul are mici probleme la gambă, care nu îl va împiedica să fie pe teren la finala Champions League, anunță RMC Sport.

🚑 Sorti en première mi-temps face au PFC lors de la dernière journée de Ligue 1, Dembélé "restera en soins au cours des prochains jours", a fait savoir le club. Sa participation à la finale de la Ligue des champions n'est pas remise en cause.https://t.co/sI3niNJCPw pic.twitter.com/68yCbjSXYy

— RMC Sport (@RMCsport) May 18, 2026