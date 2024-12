Cine este iubita lui George Russell. Carmen Montero Mundt este una dintre cele mai cunoscute femei din domeniul investițiilor - Antena Sport

Cum o numește George Russell pe iubita sa

Într-un interviu pentru Square Mile, George Russell a vorbit despre problemele care îl macină de când a debutat în Formula 1. Când a fost întrebat se ocupă de sănătatea sa mintală, pilotul Mercede a mărturisit că iubita sa este un „sprijin incredibil”.

„Anul trecut, pentru prima dată, am văzut niște fani huiduindu-mă la o paradă a șoferilor. Nu am mai experimentat așa ceva până acum. Vorbesc cu oamenii în care am cea mai mare încredere și pe care iubesc îi iubesc, cum e Carmen, care îmi oferă un sprijin imens”, a spus Russell.