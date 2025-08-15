Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: "Mi-a fost amputat piciorul" - Antena Sport

Petre Cozma, la un meci de handbal al lui Dinamo / Sport Pictures

Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, a fost internat în spital. Medicii au fost nevoiţi să îi amputeze piciorul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petre Cozma a oferit primele declaraţii după intervenţia chirurgicală la care a fost supus la Spitalul Militar.

Petre Cozma a suferit o operaţie de amputare a unui picior

Fanii lui Dinamo i-au sărit în ajutor lui Petre Cozma. Ei vor să strângă bani pentru a-i cumpăra un cărucior electric lui Petre Cozma. Petre Cozma va fi nevoit să poarte şi o proteză după o perioadă de recuperare în urma operaţiei.

„Așa e, mi-a fost amputat piciorul la Spitalul Militar. De la genunchi o palmă mai sus, aproape de șold. Vreau să-i mulțumesc domnului doctor și personalului de la Spitalul Militar. L-au tăiat că nu era bun. Fetele de acolo, asistentele au început să plângă, în timp ce domnul doctor mi-a spus că nu a văzut om mai puternic decât mine. Acum stau la pat, iar dar după ce vor trece durerile astea o să mă ridic și mi-au spus că o să am nevoie de o proteză care să se articuleze în zona genunchiului. Însă până atunci trebuie să mai treacă puțin timp. Sunt tare și trec eu peste asta”, a declarat Petre Cozma pentru prosport.ro.

Marian Cozma a decedat în februarie 2009, în timp ce evolua pentru formaţia maghiară Veszprem. El a fost înjunghiat de 3 ori în urma unei altercaţii dintr-un club. Una dintre plăgi a fost în inimă, cea care i-a şi cauzat decesul regretatului handbalist.