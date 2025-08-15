Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: "Mi-a fost amputat piciorul" - Antena Sport

Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, a fost internat în spital. Medicii au fost nevoiţi să îi amputeze piciorul.
Petre Cozma a oferit primele declaraţii după intervenţia chirurgicală la care a fost supus la Spitalul Militar.
Petre Cozma a suferit o operaţie de amputare a unui picior
Fanii lui Dinamo i-au sărit în ajutor lui Petre Cozma. Ei vor să strângă bani pentru a-i cumpăra un cărucior electric lui Petre Cozma. Petre Cozma va fi nevoit să poarte şi o proteză după o perioadă de recuperare în urma operaţiei.
„Așa e, mi-a fost amputat piciorul la Spitalul Militar. De la genunchi o palmă mai sus, aproape de șold. Vreau să-i mulțumesc domnului doctor și personalului de la Spitalul Militar. L-au tăiat că nu era bun. Fetele de acolo, asistentele au început să plângă, în timp ce domnul doctor mi-a spus că nu a văzut om mai puternic decât mine. Acum stau la pat, iar dar după ce vor trece durerile astea o să mă ridic și mi-au spus că o să am nevoie de o proteză care să se articuleze în zona genunchiului. Însă până atunci trebuie să mai treacă puțin timp. Sunt tare și trec eu peste asta”, a declarat Petre Cozma pentru prosport.ro.
Marian Cozma a decedat în februarie 2009, în timp ce evolua pentru formaţia maghiară Veszprem. El a fost înjunghiat de 3 ori în urma unei altercaţii dintr-un club. Una dintre plăgi a fost în inimă, cea care i-a şi cauzat decesul regretatului handbalist.
Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru uciderea lui Marian Cozma, dar vor ispăşi, în total, 18 ani de închisoare. În doi ani ei ar urma să fie eliberaţi. Ivan Sztojka a primit iniţial o condamnare de 20 de ani de închisoare, dar aceasta i-a fost redusă la 9 ani. A fost eliberat pentru bună purtare după 5 ani de închisoare. După ce a părăsit detenţia, şi-a schimbat numele.
