Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: "Mi-a fost amputat piciorul" - Antena Sport

Home | Extra | Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: “Mi-a fost amputat piciorul”

Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: “Mi-a fost amputat piciorul”

Publicat: 15 august 2025, 19:28

Comentarii
Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: Mi-a fost amputat piciorul

Petre Cozma, la un meci de handbal al lui Dinamo / Sport Pictures

Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, a fost internat în spital. Medicii au fost nevoiţi să îi amputeze piciorul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petre Cozma a oferit primele declaraţii după intervenţia chirurgicală la care a fost supus la Spitalul Militar.

Petre Cozma a suferit o operaţie de amputare a unui picior

Fanii lui Dinamo i-au sărit în ajutor lui Petre Cozma. Ei vor să strângă bani pentru a-i cumpăra un cărucior electric lui Petre Cozma. Petre Cozma va fi nevoit să poarte şi o proteză după o perioadă de recuperare în urma operaţiei.

Așa e, mi-a fost amputat piciorul la Spitalul Militar. De la genunchi o palmă mai sus, aproape de șold. Vreau să-i mulțumesc domnului doctor și personalului de la Spitalul Militar. L-au tăiat că nu era bun. Fetele de acolo, asistentele au început să plângă, în timp ce domnul doctor mi-a spus că nu a văzut om mai puternic decât mine. Acum stau la pat, iar dar după ce vor trece durerile astea o să mă ridic și mi-au spus că o să am nevoie de o proteză care să se articuleze în zona genunchiului. Însă până atunci trebuie să mai treacă puțin timp. Sunt tare și trec eu peste asta”, a declarat Petre Cozma pentru prosport.ro.

Marian Cozma a decedat în februarie 2009, în timp ce evolua pentru formaţia maghiară Veszprem. El a fost înjunghiat de 3 ori în urma unei altercaţii dintr-un club. Una dintre plăgi a fost în inimă, cea care i-a şi cauzat decesul regretatului handbalist.

Reclamă
Reclamă

Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru uciderea lui Marian Cozma, dar vor ispăşi, în total, 18 ani de închisoare. În doi ani ei ar urma să fie eliberaţi. Ivan Sztojka a primit iniţial o condamnare de 20 de ani de închisoare, dar aceasta i-a fost redusă la 9 ani. A fost eliberat pentru bună purtare după 5 ani de închisoare. După ce a părăsit detenţia, şi-a schimbat numele.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
Fanatik.ro
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
20:15
LIVE VIDEOAdina Diaconu – Mateja Jeger e ACUM în AntenaPLAY! Ovidiu Ionescu, victorie dramatică la Europe Smash
19:49
Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român
19:30
Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal!
18:45
Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: “Ştiu 100%”
18:43
Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir, din play-off-ul Conference League
18:24
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”