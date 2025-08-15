Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: "Sunt foarte fericit!" - Antena Sport

Jules Kounde rămâne la Barcelona! Fundașul francez s-a înțeles cu oficialii catalani și și-a prelungit contractul cu gruparea blaurgrana.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Reprezentanții Barcelonei au făcut anunțul prin intermediul unor postări, pe rețelele de socializare, în decursul zilei de 15 august.

E gata! Jules Kounde rămâne la Barcelona

Vestea este una excelentă pentru fanii Barcelonei, având în vedere că francezul s-a aflat pe radarul lui Arsenal și Manchester City, în această perioadă de mercato.

Oficialii clubului blaugrana au anunțat că Jules Kounde a semnat o înțelegere valabilă până în 2030. De asemenea, aceștia au distribuit și prima reacție a jucătorului:

”Sunt foarte fericit să fiu aici, iubesc Barcelona”, a spus Jules Kounde.