Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: "Sunt foarte fericit!" - Antena Sport

Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: "Sunt foarte fericit!"

Home | Fotbal | La Liga | Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”

Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 23:13

Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: Sunt foarte fericit!

Jules Kounde rămâne la Barcelona! Fundașul francez s-a înțeles cu oficialii catalani și și-a prelungit contractul cu gruparea blaurgrana.

Reprezentanții Barcelonei au făcut anunțul prin intermediul unor postări, pe rețelele de socializare, în decursul zilei de 15 august.

E gata! Jules Kounde rămâne la Barcelona

Vestea este una excelentă pentru fanii Barcelonei, având în vedere că francezul s-a aflat pe radarul lui Arsenal și Manchester City, în această perioadă de mercato.

Oficialii clubului blaugrana au anunțat că Jules Kounde a semnat o înțelegere valabilă până în 2030. De asemenea, aceștia au distribuit și prima reacție a jucătorului:

”Sunt foarte fericit să fiu aici, iubesc Barcelona”, a spus Jules Kounde.

Francezul de 26 de ani a ajuns la Barcelona în 2022, de la Sevilla, în schimbul sumei de 50 de milioane de euro. De atunci a adunat 141 de meciuri în tricoul blaugrana, în care a marcat de 7 ori și a oferit 18 pase decisive.

În momentul de față, internaționalul cu 42 de meciuri la echipa națională a Franței este cotat la suma de 65 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Real Madrid se revoltă! Decizia care o priveşte şi pe Barcelona, contestată de madrileni: “Respingem categoric”

Real Madrid a emis un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida.

Clubul consideră că acest lucru „alterează echilibrul competiţiei” şi oferă „un avantaj sportiv nejustificat cluburilor” participante la meci. Prin urmare, Real cere autorităţilor să ia măsuri pentru a împiedica desfăşurarea meciului.

Real Madrid C. F. ar dori să îşi exprime respingerea categorică a propunerii de a organiza meciul dintre Villarreal C. F. şi Barcelona F. C, din etapa a 17-a, în afara Spaniei”, a precizat clubul

„Această măsură, luată fără informarea sau consultarea prealabilă a cluburilor participante la această competiţie, încalcă principiul esenţial al reciprocităţii teritoriale care guvernează competiţiile de campionat în dublă manşă (un meci acasă şi celălalt pe terenul echipei adverse), alterând echilibrul competiţional şi acordând un avantaj sportiv nejustificat cluburilor solicitante”, a continuat în plângerea lor publică vicecampioana din La Liga.

Real reaminteşte că, în conformitate cu normele care reglementează integritatea competiţiilor, toate meciurile trebuie să se joace în aceleaşi condiţii pentru toate echipele: „Modificarea unilaterală a acestui sistem rupe egalitatea între concurenţi, compromite legitimitatea rezultatelor şi creează un precedent inacceptabil care deschide uşa excepţiilor bazate pe interese din afara sferei strict sportive, cu un impact evident asupra integrităţii sportive şi un risc de falsificare a competiţiei”.

O propunere cu consecinţe „grave”, potrivit Realului, care ar „marca un punct de cotitură în lumea fotbalului”. Clubul a anunţat că face trei demersuri la FIFA, potrivit news.ro.

