Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: "Sunt foarte fericit!" - Antena Sport

Jules Kounde rămâne la Barcelona! Fundașul francez s-a înțeles cu oficialii catalani și și-a prelungit contractul cu gruparea blaurgrana.
Reprezentanții Barcelonei au făcut anunțul prin intermediul unor postări, pe rețelele de socializare, în decursul zilei de 15 august.
E gata! Jules Kounde rămâne la Barcelona
Vestea este una excelentă pentru fanii Barcelonei, având în vedere că francezul s-a aflat pe radarul lui Arsenal și Manchester City, în această perioadă de mercato.
Oficialii clubului blaugrana au anunțat că Jules Kounde a semnat o înțelegere valabilă până în 2030. De asemenea, aceștia au distribuit și prima reacție a jucătorului:
”Sunt foarte fericit să fiu aici, iubesc Barcelona”, a spus Jules Kounde.
Francezul de 26 de ani a ajuns la Barcelona în 2022, de la Sevilla, în schimbul sumei de 50 de milioane de euro. De atunci a adunat 141 de meciuri în tricoul blaugrana, în care a marcat de 7 ori și a oferit 18 pase decisive.
În momentul de față, internaționalul cu 42 de meciuri la echipa națională a Franței este cotat la suma de 65 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
