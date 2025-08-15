Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în partida cu UTA! - Antena Sport

Închide meniul
Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în partida cu UTA!

15 august 2025

Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în partida cu UTA!

Karamoko / Sport Pictures

Mamoudou Karamoko (26 de ani) a “spart gheaţa”. Atacantul cu dublă cetăţenie, franceză şi ivoriană, a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo, în partida “câinilor” cu UTA.

Intrat la pauză, în locul lui Alex Pop, Karamoko a primit o pasă foarte bună în minutul 59 de la Cătălin Cîrjan şi a finalizat cu un şut plasat, din careu. Nicio şansă pentru Iliev.

Karamoko a înscris primul gol pentru Dinamo!

Karamoko a fost adus de Dinamo de la FC Copenhaga în această vară. “Câinii” nu au plătit niciun ban pentru atacantul cotat la 400.000 de euro de către transfermarkt.com.

Karamoko este la al cincilea meci jucat pentru Dinamo. Sezonul trecut, el a evoluat la formaţia maghiară Ujpest, împrumutat de Copenhaga.

În cele 19 partide în care a evoluat pentru Ujpest, Karamoko a marcat 2 goluri şi a reuşit 2 assist-uri. Anterior, a jucat tot la o echipă din Ungaria, Videoton, fiind, la fel, împrumutat de Copenhaga. În 23 de partide în care a evoluat pentru Videoton, în sezonul 2022-2023, a marcat 5 goluri şi a reuşit un assist.

Karamoko a semnat cu Dinamo până în vara anului 2027.

 

