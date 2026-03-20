Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: “Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă”

Cristi Borcea (56 de ani) a dezvăluit într-un interviu că a comis una dintre infracţiunile pentru care dictatorul Nicolae Ceauşescu a fost condamnat la moarte în decembrie 1989. Infracţiunea respectivă era cea de “subminarea economiei naţionale”. În prezent, această infracţiune nu se mai află în Codul Penal.

Borcea a povestit că, în perioada regimului Ceauşescu, s-a făcut gestionar de butelii, inspirat de faptul că un fin al lui făcea atunci foarte mulţi bani. Borcea a renunţat la fotbal pentru a se ocupa cu acest lucru, dar a subliniat că a şi riscat. Fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo a mărturisit că Revoluţia din decembrie 1989 l-a prins cu 512.000 de lei, pe care îi câştigase după ce a devenit, în mod ilegal, gestionar de butelii. Banii îi ascunsese în tapiţeria maşinii.

Cristi Borcea a dezvăluit că a comis infracţiunea de “subminarea economiei naţionale”, pentru care a fost condamnat Nicolae Ceauşescu la procesul care i-a adus execuţia dictatorului

“M-a prins Revoluţia cu 512.000 în tapiţeria maşinii. Păi n-aveai unde să îi ţii, că era legea 18 (n.r: legea 18 din 1968, cunoscută ca legea ilicitului, care permitea confiscarea bunurilor dobândite ilicit). Dădeam tapiţeria jos şi acolo puneam banii.

Eu jucam la Victoria şi după aia m-a dat la Moreni. Un fin de-al meu era gestionar la butelii. Lua 30.000, 40.000, 50.000 de lei pe zi. Şi atunci am făcut trecerea. M-am lăsat de fotbal şi m-am apucat de butelii.

Orice gestionar câştiga pe vremea aia minim 20.000-30.000 de lei pe zi. Era şi inconştienţa tinereţii. Îţi dai seama, dacă te prindea atunci, îţi dădea direct subminarea economiei naţionale, închisoare pe viaţă. Cum să te prindă cu sute de mii?”, dezvăluia Cristi Borcea în podcastul “Tare de Tot”.