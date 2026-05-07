Cuvinte superbe de la o legendă: „Hai să vă spun cum se compară Chivu cu Simone Inzaghi! Nu e deloc întâmplător…”

Inter Milano a câștigat titlul de campioană a Italiei cu românul Cristi Chivu pe bancă. Cel de-al 21 scudetto din istoria clubului.
Are deja, după un sezon, la fel de multe titluri ca Simone Inzaghi, cel care însă a dus echipa și în două finale de UEFA Champions League.
Diferența dintre Chivu și Inzaghi
Comparațiile între Interul lui Chivu și cel al lui Inzaghi au fost o obișnuință tot sezonul, însă legenda Interului, Giuseppe Bergomi, crede că aceste discuții nu ar trebui să aibă loc.
„Din punct de vedere tactic, un alt merit al lui Cristian Chivu a fost că s-a integrat în munca deja făcută de Simone Inzaghi fără să răstoarne totul din temelii. Și nu e deloc un lucru simplu.
La început a încercat să schimbe anumite aspecte, dar apoi a înțeles că această echipă, pentru felul în care este construită, trebuie să joace într-un anumit mod. Iar aici a fost inteligent: a păstrat structura de bază și a adăugat câteva variante. Poate mai puțin spectaculoasă pe alocuri, dar mai eficientă, cu o preocupare mai mare pentru atacul în profunzime.
S-a văzut ceva special și în felul în care citește meciurile. M-a impresionat capacitatea lui de a interveni la pauză și de a găsi exact mesajele potrivite pentru echipă. Au fost mai multe partide în care Inter a schimbat complet ritmul în repriza a doua. Iar asta nu este întâmplător” a spus Beppe Bergomi pentru Sky Sports.
