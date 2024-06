Cristi Borcea: "Nu e uşor să fii milionar". Din ce face, în 2024, milioane de euro. Afacerea uluitoare care l-a umplut de bani - Antena Sport

Cristi Borcea a dezvăluit din ce afacere câştigă milioane de euro şi în 2024. Tot comerţul de butelii, cu care se ocupă din anii 90, îl ajută pe „Leonidas” să continue dezvoltarea unui adevărat imperiu.

Borcea a negat că ar fi fost implicat în afaceri cu Dan Şucu sau Simona Halep. Buteliile care l-au salvat de două ori din famiment au rămas cele care îi aduc şi cei mai mulţi bani. Borcea a rămas tentat şi de ideea de a investi din nou la Dinamo.

Cristi Borcea: „Nu e uşor să fii milionar”. Din ce poate face, în 2024, milioane de euro

„Nu am afaceri cu domnul Șucu. Nu am vorbit niciodată cu el. Poate doar printr-o asociație prin care sunt și eu implicat. Nici cu Simona Halep nu am afaceri. Eram şi înainte cu buteliile, si azi la fel sunt.

Sunt unul dintre puținii care, în ultimii 35 de ani, am fost constant. Milionar constant. Am 9 copii. Gândește la impozitele de la școală, meditații. Îți dai seama ce probleme sunt. Am și peste două mii și ceva de angajați. Nu este ușor ca milionar”, a spus Borcea, citat de fanatik.ro.

Cristi Borcea, milioane din comerţul cu butelii

În trecut, Cristi Borcea a povestit cum a început să facă bani din afacerile cu butelii. La doar 19 ani, chiar înainte de Revoluţie, lucra la un centru de butelii.