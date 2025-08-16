Antoine Semenyo, victima insultelor rasiste la meciul cu Liverpool! Premier League a deschis o anchetă - Antena Sport

Premier League a anunţat că a deschis o anchetă, după ce meciul Liverpool-Bournemouth, scor 4-2, a fost suspendat temporar fiindcă au fost făcute remarci rasiste la adresa atacantului ghanez Antoine Semenyo.
Atacantul ghanez, care a marcat de două ori pentru Bournemouth, a fost ţinta unui abuz rasist din partea unui spectator în timpul primei reprize.
Antoine Semenyo, victima insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
“Oferim întregul nostru sprijin jucătorului şi cluburilor. Rasismul nu îşi are locul în sportul nostru sau în societate”, a anunţat Premier League.
Semenyo a fost, de asemenea, ţinta unor comentarii rasiste pe reţelele de socializare. Fostul jucător de la Bristol le-a redistribuit într-un story pe Instagram, scriind “When will it stop…? („Când se vor opri?”).
După meci, ambele cluburi şi-au arătat sprijinul pentru jucător.
