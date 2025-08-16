Jamie Carragher prevede o cursă în trei pentru titlul din Premier League. Cine se bate cu Liverpool - Antena Sport

Ziua de vineri a marcat startul unui nou sezon de Premier League, care a fost deschis chiar de campioana en-titre, Liverpool. Jucătorii lui Arne Slot au fost la un pas să se încurce cu Bournemouth, după ce “cireșele” au revenit de la 0-2 la 2-2, însă au încasat două goluri pe final.

După meciul de pe Anfield, Jamie Carragher, fostul fotbalist al “cormoranilor”, a analizat noua stagiune din Albion și a spus cine crede că va intra în cursa pentru “coroană” alături de Liverpool.

Carragher mizează pe Arsenal și Manchester City în luptă cu Liverpool

Fostul fundaș central care și-a petrecut toată cariera la formația din Merseyside este de părere că Liverpool va avea o concurență mai mare în acest sezon, chiar dacă Arne Slot și-a creat o echipă mai puternică decât în sezonul trecut. În acest sens, Carragher prevede o luptă în trei între Liverpool, Arsenal și Manchester City pentru titlul de campioană, punctând că “tunarii” sunt peste elevii lui Guardiola în predicția sa. În prezent analist pentru Sky Sports, fostul “cormoran” a oferit următorul răspuns când a fost întrebat ce echipă e cea mai în măsură să o detroneze pe Liverpool:

“Aș spune că probabil Arsenal ca echipă, dar doar ce m-am gândit la Pep Guardiola. La el pur și simplu nu e cazul să nu câștige. Nu cred că are doi ani consecutivi fără să câștige vreun titlu. E un manager atât de special, crezi că va inventa ceva?

Mă gândesc de asemenea: «E această echipă a lui City îndejauns de bună să vină și să câștige titlul acum?». Lotul pe care l-a avut sezonul trecut nu a putut fi reparat de el, iar noi mereu ne așteptăm la el să facă asta, deci cred că Arsenal are un mic avantaj.