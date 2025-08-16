Presa din Scoţia, derapaj la adresa lui Gigi Becali! Cum l-a numit! I-a taxat şi pe doi jucători ai FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Presa din Scoţia, derapaj la adresa lui Gigi Becali! Cum l-a numit! I-a taxat şi pe doi jucători ai FCSB-ului

Presa din Scoţia, derapaj la adresa lui Gigi Becali! Cum l-a numit! I-a taxat şi pe doi jucători ai FCSB-ului

Publicat: 16 august 2025, 15:04

Gigi Becali / Profimedia Images

Presa din Scoţia a taxat anumite declaraţii ale lui Dennis Politic şi David Miculescu înaintea duelului FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Scoţienii au comis şi un derapaj la adresa lui Gigi Becali. Totodată, ei nu au ignorat faptul că patronul FCSB-ului îşi asumă alcătuirea echipei şi schimbările din timpul meciurilor.

Eliminarea lui Aberdeen «nu este o problemă» pentru duo-ul încrezut al FCSB, care se așteaptă la o calificare fără probleme în Europa League”, a titrat publicaţia scoțiană Daily Record.

Două vedete ale Stelei București (n.r.: FCSB) au insistat că eliminarea lui Aberdeen din Europa League «nu va fi o problemă». Echipa lui Jimmy Thelin va înfrunta fosta câștigătoare a Cupei Campionilor (n.r: instanţa a decis că Steaua şi FCSB sunt două echipe diferite) într-un baraj tur-retur, iar câștigătoarea va intra în Europa League.

Steaua (n.r: FCSB) a eliminat Drita cu victorii acasă și în deplasare, iar Dennis Politic și David Miculescu, ambii internaționali români și marcatori la Priştina, sunt foarte încrezători că vor învinge deținătorii Cupei Scoției și își vor asigura locul în faza grupelor competiției.

Și patronul nebun al clubului, Gigi Becali, care alege echipa și chiar face schimbările, nu e mai puțin încrezător”, au scris jurnaliştii de la Daily Record.

Ce declaraseră David Miculescu şi Dennis Politic

Măcar să ne calificăm în Europa League, dacă nu am reușit în Champions League. Eu sper să mergem pe drumul din sezonul trecut. Am văzut meciul lui Aberdeen cu Celtic, e o echipă bună. Dar nu vom avea probleme dacă noi ne facem treaba bine”, a declarat David Miculescu înaintea duelului FCSB-ului cu echipa scoţiană.

Va fi un duel greu cu Aberdeen, dar băieții de la echipă au trecut anul trecut de adversari mult mai dificili. Trebuie să mergem modești încă de la primul meci, motivați, astfel nu cred că vom avea probleme”, a spus Dennis Politic.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Aberdeen – FCSB se dispută joi, de la 21:45. Returul va avea loc fix peste o săptămână după manşa tur, de la ora 21:30. Calificarea se va decide la Bucureşti.

FCSB e favorită pe hârtie cu Aberdeen

Pe hârtie, FCSB e favorită. Campioana României are un lot cotat de către transfermarkt.com la peste 47 de milioane de euro, în timp ce lotul echipei scoţiene este cotat la 19 milioane de euro.

FCSB nu a avut un parcurs extraordinar, până acum, în acest sezon european. S-a calificat greu cu campioana Andorrei, Inter Club d’Escaldes, cu 4-3 la general, după ce a învins-o pe aceasta cu 3-1 în tur, pierzând cu 2-1 la retur. Ambele meciuri au fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

A urmat eliminarea din Liga Campionilor, din turul 2 preliminar. FCSB a fost învinsă în ambele manşe de Shkendija, cu 1-0 în tur şi cu 2-1 în returul de la Bucureşti. Returul s-a văzut pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Singura “dublă” concludentă a FCSB-ului din acest sezon european a fost cea cu Drita, pe care roş-albaştrii au câştigat-o cu 6-3, la general. În turul de la Bucureşti au revenit de la 0-2, câştigând cu 3-2. La retur, FCSB nu le-a dat nicio şansă kosovarilor, marcând încă din minutul 1, prin Juri Cisotti. Miculescu (min. 17) şi Dennis Politic (min. 85) au înscris celelalte goluri ale roş-albaştrilor. Drita a punctat prin Veton Tusha, în minutul 52.

 

 

