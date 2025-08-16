Presa din Scoţia, derapaj la adresa lui Gigi Becali! Cum l-a numit! I-a taxat şi pe doi jucători ai FCSB-ului - Antena Sport

Presa din Scoţia a taxat anumite declaraţii ale lui Dennis Politic şi David Miculescu înaintea duelului FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Scoţienii au comis şi un derapaj la adresa lui Gigi Becali. Totodată, ei nu au ignorat faptul că patronul FCSB-ului îşi asumă alcătuirea echipei şi schimbările din timpul meciurilor.

„Eliminarea lui Aberdeen «nu este o problemă» pentru duo-ul încrezut al FCSB, care se așteaptă la o calificare fără probleme în Europa League”, a titrat publicaţia scoțiană Daily Record.

„Două vedete ale Stelei București (n.r.: FCSB) au insistat că eliminarea lui Aberdeen din Europa League «nu va fi o problemă». Echipa lui Jimmy Thelin va înfrunta fosta câștigătoare a Cupei Campionilor (n.r: instanţa a decis că Steaua şi FCSB sunt două echipe diferite) într-un baraj tur-retur, iar câștigătoarea va intra în Europa League.

Steaua (n.r: FCSB) a eliminat Drita cu victorii acasă și în deplasare, iar Dennis Politic și David Miculescu, ambii internaționali români și marcatori la Priştina, sunt foarte încrezători că vor învinge deținătorii Cupei Scoției și își vor asigura locul în faza grupelor competiției.