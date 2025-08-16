Ioan Varga e convins de un lucru, după eliminarea CFR-ului din Europa League. Verdictul oferit - Antena Sport

CFR Cluj a fost eliminată joi seara din preliminariile Europa League de Braga, după ce portughezii s-au impus și în mașa retur a “dublei” din turul 3 preliminar. La două zile după eșecul în fața lusitanilor, Ioan Varga, patronul ardelenilor, și-a expus părerea cu privire la ce s-a întâmplat în cele două meciuri și s-a arătat convins că dacă Dan Petrescu ar fi avut toți titularii la dispoziție, partidele ar fi arătat diferit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj se pregătește acum pentru meciurile cu Hacken (Suedia) din play-off-ul Conference League.

Varga: “Sper să nu mai avem ghinioanele pe care le-am avut”

Finanțatorul formației din Gruia a semnalat și el accidentările pe care a trebuit să le îndure Dan Petrescu în acest start de sezon și care au afectat echipa inclusiv în meciurile cu Braga. Pe lista jucătorilor de la CFR care sunt în prezent indisponibili se numără în acest moment Lindon Emerllahu, Simao Rocha, Karlo Muhar și Mohammed Kamara.

În ciuda eșecului, Varga s-a arătat mulțumit de ce au arătat jucătorii pe teren și a sunat adunarea pentru “dubla” cu Hacken, formație care evoluează în Suedia. În plus, patronul a anunțat că ar urma să mai vină la echipă doi jucători din postura de nou-transferați.

“Cred că era altceva dacă nu aveam așa mulți jucători accidentați. Acum faptul este consumat. Pe viitor o să ne pregătim mai bine și sper să nu mai avem ghinioanele pe care le-am avut. Îi felicit pe băieți. Au muncit cât au putut, dar lipsa mai multor jucători titulari s-a văzut, până la urmă.