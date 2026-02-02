Cu ce femeie celebră se iubeşte Lewis Hamilton. E mai în vârstă cu patru ani faţă de pilotul Ferrari - Antena Sport

Lewis Hamilton (41 de ani) ar fi într-o relaţie cu Kim Kardashian (45 de ani). Pilotul Ferrari are o nouă cucerire celebră, după ce în trecut s-a iubit cu Nicol Scherzinger, Gigi Hadid sau Kendall Jenner.

Jurnaliştii britanici au fost cei care au dezvăluit faptul că Lewis Hamilton şi Kim Kardashian formează un cuplu. Englezii au aflat că vedeta din SUA a călătorit în Anglia pentru a petrece un week-end romantic alături de pilotul Ferrari.

Lewis Hamilton, relaţie cu Kim Kardashian

Cei doi au petrecut week-end-ul la un hotel de lux, unde o noapte de cazare costă cel puţin 1100 de euro. Kim Kardashian a călătorit în Anglia cu avionul ei privat, fiind însoţită de trei bodyguarzi.

Conform celor de la thesun.co.uk, Lewis Hamilton şi Kim Kardashian au mers împreună la spa şi au avut o cină privată. “Totul a părut foarte romantic. S-au bucurat de toate facilităţile”, a transmis o sursă a britanicilor.

Lewis Hamilton şi Kim Kardashian se cunosc de mai mulţi ani, ei fiind prima dată văzuţi în public împreună în 2014, la un eveniment în Statele Unite ale Americii. La momentul respectiv, vedeta era căsătorită cu Kanye West.