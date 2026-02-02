Cu ce femeie celebră se iubeşte Lewis Hamilton. E mai în vârstă cu patru ani faţă de pilotul Ferrari - Antena Sport

Lewis Hamilton (41 de ani) ar fi într-o relaţie cu Kim Kardashian (45 de ani). Pilotul Ferrari are o nouă cucerire celebră, după ce în trecut s-a iubit cu Nicol Scherzinger, Gigi Hadid sau Kendall Jenner.
Jurnaliştii britanici au fost cei care au dezvăluit faptul că Lewis Hamilton şi Kim Kardashian formează un cuplu. Englezii au aflat că vedeta din SUA a călătorit în Anglia pentru a petrece un week-end romantic alături de pilotul Ferrari.
Lewis Hamilton, relaţie cu Kim Kardashian
Cei doi au petrecut week-end-ul la un hotel de lux, unde o noapte de cazare costă cel puţin 1100 de euro. Kim Kardashian a călătorit în Anglia cu avionul ei privat, fiind însoţită de trei bodyguarzi.
Conform celor de la thesun.co.uk, Lewis Hamilton şi Kim Kardashian au mers împreună la spa şi au avut o cină privată. “Totul a părut foarte romantic. S-au bucurat de toate facilităţile”, a transmis o sursă a britanicilor.
Lewis Hamilton şi Kim Kardashian se cunosc de mai mulţi ani, ei fiind prima dată văzuţi în public împreună în 2014, la un eveniment în Statele Unite ale Americii. La momentul respectiv, vedeta era căsătorită cu Kanye West.
La sosirea în Anglia, Kim Kardashian a fost aşteptată de două maşini, una care să-i care bagajele. De cealaltă parte, Lewis Hamilton a venit direct din Barcelona, unde a avut teste alături de Ferrari.
Kim Kardashian are patru copii, North, Saint, Psalm şi Chicago West, alături de Kanye West. Vedeta a fost într-o relaţie cu rapperul american timp de opt ani, între 2014 şi 2022.
- Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: “Cel mai bun lucru”
- Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească
- Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România
- Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
- Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno”