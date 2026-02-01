Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB - Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată” - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie grea contra celor de la Csikszereda, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din Liga 1. Campioana României s-a chinuit contra nou promovatei, dar a avut și câteva ocazii mari de a înscrie de mai multe ori.

Diferența a fost făcută de golul marcat de italianul Juri Cisotti, care a punctat pentru a doua oară consecutiv, după reușita din meciul contra celor de la Fenerbahce.

Gigi Becali: „Cum să dai arbitru de acolo”

Cu puțin peste 2.000 de spectatori în tribune la meciul de pe Arena Națională, FCSB a luat trei puncte în confruntarea cu Csikszereda, succesul fiind important în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off.

Florin Tănase a ratat o lovitură de la 11 metri, însă acesta a fost salvat de Juri Cisotti, care l-a învins pe Eduard Pap cu un șut din interiorul careului.

După fluierul final, patronul celor de la FCSB a vorbit despre joc și l-a făcut praf pe arbitrul Cristian Moldoveanu, precizând că a dezavantajat echipa sa în multe momente. Latifundiarul din Pipera a transmis că în prima repriză, campioana trebuia să primească o lovitură de la 11 metri, după un atac asupra lui Miculescu.