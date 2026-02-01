Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB - Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 22:22

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

FCSB a obținut o victorie grea contra celor de la Csikszereda, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din Liga 1. Campioana României s-a chinuit contra nou promovatei, dar a avut și câteva ocazii mari de a înscrie de mai multe ori.

Diferența a fost făcută de golul marcat de italianul Juri Cisotti, care a punctat pentru a doua oară consecutiv, după reușita din meciul contra celor de la Fenerbahce.

Gigi Becali: „Cum să dai arbitru de acolo”

Cu puțin peste 2.000 de spectatori în tribune la meciul de pe Arena Națională, FCSB a luat trei puncte în confruntarea cu Csikszereda, succesul fiind important în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off.

Florin Tănase a ratat o lovitură de la 11 metri, însă acesta a fost salvat de Juri Cisotti, care l-a învins pe Eduard Pap cu un șut din interiorul careului.

După fluierul final, patronul celor de la FCSB a vorbit despre joc și l-a făcut praf pe arbitrul Cristian Moldoveanu, precizând că a dezavantajat echipa sa în multe momente. Latifundiarul din Pipera a transmis că în prima repriză, campioana trebuia să primească o lovitură de la 11 metri, după un atac asupra lui Miculescu.

„Îmi felicit echipa, vreau război. Au dat mare război, putea să fie scorul mult mai mare. Mâine, facem cerere, de scoatere din arbitraj a băiatului ăstuia. 11 metri clar la David Miculescu, bun, nu ai dat. Trei lovituri, uitați, să vedem. Olaru, îl calcă. E limpede.

Trei lovituri, în a doua repriză, spre final, aproape de careul nostru. La ultima, nu e nimic. Nici la Crețu, nici la Tănase, nici la Graovac, a inventat trei lovituri ca să dea ei gol. Dacă e din Sfântu Gheorghe el, cum să dai arbitru de acolo…dacă nu vezi, ieși din arbitraj. Bă, ieși din arbitraj.

Scoatere din arbitraj, arătăm fazele, arătăm cele trei lovituri. Era să luăm gol la faza aia. Dăm toate loviturile, cum inventezi tu aici, la Crețu? Se vede că e disperat când vrea să iei gol. Faza lui Tănase, când trece prin față atacantul. Spune, tu, ce-i asta?

Nu mai avem voie să jucăm fotbal? Ce facem aici? De ce dau milioane la fotbal, să vină unul ca ăsta? Nu e nicio exagerare. Nu am văzut de când sunt în fotbal așa ceva, pe cuvânt.

Să nu-l mai dea. Nu e hoț, nu e tâlhar. Atunci, eu am încredere în oameni. Nu se poate să iei tâlhari și hoți. Hoț nu ești, atunci nu te pricepi, ca să nu spun altceva. Nu te gândești că vede lumea? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva! Dă Crețu în minge, două faulturi dintr-un foc, și la David Miculescu, și la Tănase. De unde a inventat așa ceva. Ia și faza cu Graovac, cu Tănase, pe final.”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
