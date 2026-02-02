"E AC Milan inferiorară?" Massimiliano Allegri i-a dat replica lui Cristi Chivu: "Îi spun doar atât" - Antena Sport

Massiliano Allegri, antrenorul lui AC Milan, a fost întrebat despre declaraţiile date de Cristi Chivu, antrenorul rivalei din oraş, Inter. Italianul i-a dat replica antrenorului român înaintea meciului dintre Bologna şi AC Milan.
La finalul duelului dintre Cremonese şi Inter, câştigat de echipa lui Chivu cu 2-0, fostul căpitan al naţionalei României a declarat că presiunea se află pe umerii nerazzurrilor, deoarece Inter este considerată de specialiştii din Italia cea mai bună echipă din Serie A la ora actuală.
Massiliano Allegri, cuvinte uriaşe la adresa lui Cristi Chivu
Întrebat dacă el consideră că AC Milan îi este inferioară lui Inter, Massimiliano Allegri a declarat că Inter are capacitatea de a cuceri un nou titlu în Serie A şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu:
“Nu spun că Milan este inferioară lui Inter. Spun doar că Inter are potențialul de a câștiga titlul. În ultimii ani, ei nu au terminat niciodată în afara primelor două locuri. Chivu face o treabă fantastică. A antrenat două luni la Parma, s-a salvat extraordinar de la retrogradare, iar acum se descurcă foarte bine la Inter”, a declarat Massimiliano Allegri, potrivit fcinter1908.it.
După victoria cu 2-0 de pe terenul lui Cremonese, Inter a ajuns la 55 de puncte în Serie A, fiind la 8 puncte în faţa rivalei AC Milan, care are un meci mai puţin disputat faţă de nerazzurri. Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează meciul de pe teren propriu cu Torino, din sferturile Coppa Italia.
În etapa următoare din Serie A, Inter va juca pe terenul lui Sassuolo, după care va primi vizita lui Juventus.
