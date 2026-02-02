Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: "Cel mai bun lucru" - Antena Sport

Sportiva germană Lisa Buckwitz (31 de ani) a încheiat un acord de sponsorizare cu OnlyFans, o platformă de conţinut erotic şi pornografic. Contractul îi permite să-şi finanţeze participarea la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina, unde ea evoluează în proba de bob.

Cu puţin mai mult de un an în urmă, Lisa Buckwitz a anunţat pe contul său de Instagram că a încheiat un parteneriat cu OnlyFans, o platformă britanică de conţinut erotic sau pornografic, dar şi sportiv sau creativ.

„Sunt fericită să anunţ lansarea unui nou capitol în cariera mea de sportivă oficială OnlyFans”, se bucura ea la sfârşitul anului 2024. „Scopul acestui parteneriat este să vă împărtăşesc toată pasiunea şi energia care mă animă în cariera mea: determinarea, obiectivele şi toate celelalte. De la antrenamentele intensive la adrenalina competiţiilor, vă invit să descoperiţi culisele şi să trăiţi ceea ce este cu adevărat necesar pentru a vă depăşi limitele la cel mai înalt nivel. Alăturaţi-vă mie în această aventură incredibilă, conectaţi-vă la universul meu şi descoperiţi viaţa mea pe şi în afara gheţii.”

Cu câteva zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), sportiva nu regretă alegerea făcută. Ea va participa la a treia ediţie a Jocurilor Olimpice, după cea de la Pyeongchang din 2018, unde a câştigat medalia de aur la bob de două persoane, şi cea de la Beijing din 2022.

Într-un interviu acordat tabloidului german Bild, ea se declară fericită de acest parteneriat şi de vizibilitatea care ar trebui să crească şi mai mult în timpul Jocurilor. „Cu siguranţă nu voi apărea goală”, avertizează sportiva, care oferă conţinut în sutien sportiv în timpul pregătirii intense, în costum de bob sau în bikini. Ea interacţionează cu fanii săi, care trebuie să plătească 24,99 dolari pe lună (21,10 euro) pentru a se abona.