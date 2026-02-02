Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: "Cel mai bun lucru" - Antena Sport

Închide meniul
Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: "Cel mai bun lucru"

Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: "Cel mai bun lucru"
Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: “Cel mai bun lucru”

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 13:59

Sportiva care şi-a finanţat participarea la JO de iarnă cu postările pe platforme pentru adulţi: “Cel mai bun lucru”
Lisa Buckwitz/ Instagram

Sportiva germană Lisa Buckwitz (31 de ani) a încheiat un acord de sponsorizare cu OnlyFans, o platformă de conţinut erotic şi pornografic. Contractul îi permite să-şi finanţeze participarea la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina, unde ea evoluează în proba de bob.

Cu puţin mai mult de un an în urmă, Lisa Buckwitz a anunţat pe contul său de Instagram că a încheiat un parteneriat cu OnlyFans, o platformă britanică de conţinut erotic sau pornografic, dar şi sportiv sau creativ.

Lisa Buckwitz şi-a finanţat participarea la JO cu postări pe platforme pentru adulţi

Sunt fericită să anunţ lansarea unui nou capitol în cariera mea de sportivă oficială OnlyFans”, se bucura ea la sfârşitul anului 2024. „Scopul acestui parteneriat este să vă împărtăşesc toată pasiunea şi energia care mă animă în cariera mea: determinarea, obiectivele şi toate celelalte. De la antrenamentele intensive la adrenalina competiţiilor, vă invit să descoperiţi culisele şi să trăiţi ceea ce este cu adevărat necesar pentru a vă depăşi limitele la cel mai înalt nivel. Alăturaţi-vă mie în această aventură incredibilă, conectaţi-vă la universul meu şi descoperiţi viaţa mea pe şi în afara gheţii.”

Cu câteva zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), sportiva nu regretă alegerea făcută. Ea va participa la a treia ediţie a Jocurilor Olimpice, după cea de la Pyeongchang din 2018, unde a câştigat medalia de aur la bob de două persoane, şi cea de la Beijing din 2022.

Într-un interviu acordat tabloidului german Bild, ea se declară fericită de acest parteneriat şi de vizibilitatea care ar trebui să crească şi mai mult în timpul Jocurilor. „Cu siguranţă nu voi apărea goală”, avertizează sportiva, care oferă conţinut în sutien sportiv în timpul pregătirii intense, în costum de bob sau în bikini. Ea interacţionează cu fanii săi, care trebuie să plătească 24,99 dolari pe lună (21,10 euro) pentru a se abona.

„Este, de asemenea, o şansă incredibilă pentru mine, deoarece îmi permite să-mi finanţez echipa”, mărturiseşte campioana mondială din 2024. „Este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla”, adaugă ea.

Ea nu este prima sportivă care apelează la platforma britanică pentru a găsi o sursă suplimentară de venituri într-un context în care subvenţiile sportive sau sponsorii locali nu mai sunt suficiente pentru a finanţa un proiect olimpic.

Deşi îşi asumă alegerea, Lisa Buckwitz regretă totuşi că nu se poate baza doar pe notorietatea sa sportivă după titlul olimpic câştigat în 2018. În 2022, ea a pozat nud pentru revista Playboy. „Este un pic trist să nu mă pot concentra doar pe sportul meu de competiţie”, a mărturisit ea recent într-un reportaj dedicat canalului german ZDF, intitulat „OnlyBob – Corpul meu. Capitalul meu”. „Desigur, sunt campioană olimpică, dar nimeni nu este interesat de Lisa Buckwitz doar pentru medalia ei de aur. Din păcate, aceasta este reversul medaliei.”

Deşi estimează costul unui sezon de bob la 50.000 de euro, ea se descurcă datorită parteneriatului cu OnlyFans şi contractului cu armata. „Pentru mine, este un sponsor care, împreună cu serviciul meu în armata germană, îmi permite să practic acest sport. Deci, nimic complicat”, explică ea, recunoscând, în concluzie, că dimensiunea sexuală este „evident un subiect de conversaţie”.

