Tampa Bay Lightning, "remontada" în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori - Antena Sport

Tampa Bay Lightning a învins cu scorul de 6-5 după şuturile de departajare formaţia Boston Bruins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat duminică pe Raymond James Stadium din Tampa (Florida), în faţa a 64.617 spectatori.

Întâlnirea a avut loc în cadrul NHL Stadium Series 2026, fiind a 45-a partidă din istoria hocheiului profesionist nord-american care s-a jucat în aer liber şi a doua din această iarnă, după cea dintre New York Rangers şi Florida Panthers (5-1), care a avut loc pe 2 ianuarie pe stadionul Loan Depot Park din Miami (Florida).

Bruins a condus cu 5-1 în repriza secundă, înainte ca Lightning să revină şi să restabilească egalitatea, pentru a se impune apoi la şuturile de departajare, graţie golului înscris de Jake Guentzel.

Timp de câteva secunde, jucătorii lui Boston Bruins au crezut că au câştigat partida, după ce David Pastrnak a trimis pucul în poarta lui Vasilevsky, în overtime. Cehul a fost trimis însă pe banca de pedepse, pentru o infracţiune penalizată foarte târziu de arbitri.

