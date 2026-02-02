Tampa Bay Lightning, "remontada" în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori - Antena Sport

Tampa Bay Lightning a învins cu scorul de 6-5 după şuturile de departajare formaţia Boston Bruins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat duminică pe Raymond James Stadium din Tampa (Florida), în faţa a 64.617 spectatori.
Întâlnirea a avut loc în cadrul NHL Stadium Series 2026, fiind a 45-a partidă din istoria hocheiului profesionist nord-american care s-a jucat în aer liber şi a doua din această iarnă, după cea dintre New York Rangers şi Florida Panthers (5-1), care a avut loc pe 2 ianuarie pe stadionul Loan Depot Park din Miami (Florida).
Bruins a condus cu 5-1 în repriza secundă, înainte ca Lightning să revină şi să restabilească egalitatea, pentru a se impune apoi la şuturile de departajare, graţie golului înscris de Jake Guentzel.
Timp de câteva secunde, jucătorii lui Boston Bruins au crezut că au câştigat partida, după ce David Pastrnak a trimis pucul în poarta lui Vasilevsky, în overtime. Cehul a fost trimis însă pe banca de pedepse, pentru o infracţiune penalizată foarte târziu de arbitri.
David Pastrnak thought he won the game for Boston … but ended up in the penalty box for slashing. pic.twitter.com/D4qXdk8fDy
— ESPN (@espn) February 2, 2026
În repriza a doua, la scorul de 5-2 pentru Boston, spiritele s-au încins la poarta lui Swayman. Portarul lui Bruins a creat un meleu şi şi-a lovit un adversar, moment în care Vasilevsky a ieşit din poartă şi a urmat o confruntare între cei doi portari la jumătatea terenului.
WE HAVE A SWAY VS VAS GOALIE FIGHT!!!! 🥊😱 pic.twitter.com/bwdY73tVyK
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 2, 2026
Victoria obţinută de Tampa Bay Lightning este cea mai importantă “remontada” din istoria meciurilor în are liber din hocheiul nord-american, conform site-ului oficial al Ligii.
Rezultate înregistrate duminică în NHL:
- Carolina Hurricanes – Los Angeles Kings 3-2, după prelungiri
- Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 4-3
- Tampa Bay Lightning – Boston Bruins 6-5, după şuturile de departajare
