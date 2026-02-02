Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: "O renegociere" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Kevin Ciubotaru şi-a manifestat dorinţa de a juca la FCSB. Fundaşul de 21 de ani de la Hermannstadt refuzase iniţial mutarea la campioană, însă s-a răzgândit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru şi-ar dori să evolueze pentru FCSB. Acesta a dezvăluit că-l va contacta pe Gigi Becali privind transferul tânărului jucător.

Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB

După ce a aflat de dorinţa lui Kevin Ciubotaru, Gigi Becali a reacţionat. Patronul campioanei a dezvăluit că se va consulta cu Mihai Pintilii şi Mihai Stoica, privind transferul tânărului fundaş.

“Păi el o vrea, dar să vedem ce zic ai mei, dacă vor ai mei. Trebuie să vorbesc cu Pintilii, cu MM, să văd dacă-l vor.

Acum s-ar face și o renegociere, dar să vedem, nu știu. Dar ăla joacă fundaș stânga, Joao Paulo. Deci nu știu, să vedem”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.