Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: "O renegociere" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Kevin Ciubotaru şi-a manifestat dorinţa de a juca la FCSB. Fundaşul de 21 de ani de la Hermannstadt refuzase iniţial mutarea la campioană, însă s-a răzgândit.
Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru şi-ar dori să evolueze pentru FCSB. Acesta a dezvăluit că-l va contacta pe Gigi Becali privind transferul tânărului jucător.
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB
După ce a aflat de dorinţa lui Kevin Ciubotaru, Gigi Becali a reacţionat. Patronul campioanei a dezvăluit că se va consulta cu Mihai Pintilii şi Mihai Stoica, privind transferul tânărului fundaş.
“Păi el o vrea, dar să vedem ce zic ai mei, dacă vor ai mei. Trebuie să vorbesc cu Pintilii, cu MM, să văd dacă-l vor.
Acum s-ar face și o renegociere, dar să vedem, nu știu. Dar ăla joacă fundaș stânga, Joao Paulo. Deci nu știu, să vedem”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.
Ce a spus finanţatorul de la Hermannstadt despre Kevin Ciubotaru
Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru este dornic să se transfere la FCSB. Oficialul sibienilor a transmis că îl va contacta pe Gigi Becali, dacă mai este interesat de serviciile tânărului fundaş.
“Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.
O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.
- “Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
- Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: “O să-l sun pe Gigi Becali”
- “Începe greul”. Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la play-off, după victoria FCSB-ului
- Ce salariu ar avea, de fapt, Olimpiu Moruţan la Rapid
- Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: “Să-l naturalizăm, e numărul 1”