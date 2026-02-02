Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: "O renegociere" - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere”

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 14:09

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Kevin Ciubotaru şi-a manifestat dorinţa de a juca la FCSB. Fundaşul de 21 de ani de la Hermannstadt refuzase iniţial mutarea la campioană, însă s-a răzgândit.

Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru şi-ar dori să evolueze pentru FCSB. Acesta a dezvăluit că-l va contacta pe Gigi Becali privind transferul tânărului jucător.

După ce a aflat de dorinţa lui Kevin Ciubotaru, Gigi Becali a reacţionat. Patronul campioanei a dezvăluit că se va consulta cu Mihai Pintilii şi Mihai Stoica, privind transferul tânărului fundaş.

“Păi el o vrea, dar să vedem ce zic ai mei, dacă vor ai mei. Trebuie să vorbesc cu Pintilii, cu MM, să văd dacă-l vor.

Acum s-ar face și o renegociere, dar să vedem, nu știu. Dar ăla joacă fundaș stânga, Joao Paulo. Deci nu știu, să vedem”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

Ce a spus finanţatorul de la Hermannstadt despre Kevin Ciubotaru

Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru este dornic să se transfere la FCSB. Oficialul sibienilor a transmis că îl va contacta pe Gigi Becali, dacă mai este interesat de serviciile tânărului fundaş.

“Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.

O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

