Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA după Australian Open 2026! Pe ce locuri se află româncele - Antena Sport

Alex Masgras Publicat: 2 februarie 2026, 14:56

Sorana Cîrstea, în timpul meciului cu Naomi Osaka de la Australian Open 2026 / Getty Images

Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi se află pe poziţia 36 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după Australian Open. Sorana, aflată la ultimul an al carierei, are 1.303 puncte.

Lângă Sorana, un loc mai sus, pe 35, se menţine Jaqueline Cristian, cu 1.307 puncte.

Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA

Gabriela Ruse a urcat 7 locuri şi este pe 72, cu 892 puncte.

Irina Begu este în menţinere pe 147, cu 496 puncte.

Anca Todoni a coborât 17 locuri şi este pe 179, cu 339 puncte, iar Miriam Bulgaru a ieşit din Top 200, fiind pe 206, cu 346 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a coborât de pe 54 pe 56 (1.514 puncte).

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, finalista la Australian Open – 10.990 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 7.978, iar pe 3 se află Elena Rîbakina, câştigătoarea la Australian Open, care a urcat de pe 5 şi are 7.610 puncte.

Americanca Amanda Anisimova ocupă locul 4, cu 6.680 puncte, iar Coco Gauff a coborât două locuri şi se află pe 5, cu 6.423 puncte.

