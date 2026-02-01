Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România - Antena Sport

Home | Extra | Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România

Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 10:29

Comentarii
Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România

Unul dintre apropiaţii greilor din fotbalul românesc face dezvăluiri despre mesele la care participă şi banii pe care îi cheltuie aceştia cu ospătarii. Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali oferă un bacşiş fabulos chelenilor, spune Ionel Anton – unul dintre cei mai importanți jucători de poker români.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali are dare de mână la ospătari. Ionel Anton a povestit că impresarul plăteşte chiar şi 200% din notă bacşiş.

”(n.r. Cât lași bacșiș ca să fie bine?) Nu te sfătuiesc să lași cât las eu, pe mine m-a învățat Giovanni. Niciodată sub 40%, uneori 200%, depinde de cât de bine mă simt și cât de frumoasă a fost servirea și mâncarea.

Și mai fac un lucru pe care tot de la Giovanni l-am învățat. Dacă vreau să fie totul frumos, și stiu că o să cheltui așa, 300 de lei nota. Scoți 100 de lei și îi dai ospătarului înainte ca să aibă grijă cum te servește, și e al tău. Și o să zică că ești smecheră. Asta e șpaga pe care i-ai fi dat-o la sfârșit”, a declarat Ionel Anton la Un Podcast.

Aflat împreună cu Gigi Nețoiu, Dumitru Dragomir, Giovanni Becali și Cristi Borcea la Zürich, Ionel Anton a povestit că fostul acţionar din Ştefan cel Mare nu se uită la bani atunci când dă bacşis chelnerilor. Cristi Borcea dă la masă 500 de euro! La fel face şi Gigi Neţoiu.

Reclamă
Reclamă

”Mă duc, îi dau 100 de euro unui ospătar: <<Fă-ne și nouă un separeu de zece persoane>>. Ne dă o masă, iar după 20 de minute apar și ceilalți. Borcea m-a luat direct în primire: <<Ioneluș, i-ai dat ceva la ospătar? Cât i-ai dat?>> / <<100 de euro>> / <<Băi, Ioneluș, ne știe lumea>>.

Eram la Zurich, unde să ne știe?! Și a început, Cristi a dat 500 de euro bacșiș, Gigi Nețoiu, 500 de euro, Marius Vizer, 500 de euro. Le-au dat la ospătari peste 2.000 de euro.

A doua zi, ne-am întors tot la acest restaurant, iar proprietarul a închis restaurantul și l-a lăsat doar pentru noi, că nu mai avea nevoie de alți clienți”, a mai spus Ionel Anton.

Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLXMoneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Observator
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
Fanatik.ro
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
12:30
“Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară
12:28
LIVE SCORECarlos Alcaraz – Novak Djokovic, în finala Australian Open. Ibericul câștigă setul al doilea
12:15
“E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon
12:09
Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre decizia patronului şi ce bani a băgat în transferuri
11:35
Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni!
11:02
Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 4 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 5 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 6 Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate