Ce bacşiş dau Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali la ospătari. Cât un salariu în România - Antena Sport

Unul dintre apropiaţii greilor din fotbalul românesc face dezvăluiri despre mesele la care participă şi banii pe care îi cheltuie aceştia cu ospătarii. Cristi Borcea, Gigi Neţoiu şi Giovanni Becali oferă un bacşiş fabulos chelenilor, spune Ionel Anton – unul dintre cei mai importanți jucători de poker români.
Giovanni Becali are dare de mână la ospătari. Ionel Anton a povestit că impresarul plăteşte chiar şi 200% din notă bacşiş.
”(n.r. Cât lași bacșiș ca să fie bine?) Nu te sfătuiesc să lași cât las eu, pe mine m-a învățat Giovanni. Niciodată sub 40%, uneori 200%, depinde de cât de bine mă simt și cât de frumoasă a fost servirea și mâncarea.
Și mai fac un lucru pe care tot de la Giovanni l-am învățat. Dacă vreau să fie totul frumos, și stiu că o să cheltui așa, 300 de lei nota. Scoți 100 de lei și îi dai ospătarului înainte ca să aibă grijă cum te servește, și e al tău. Și o să zică că ești smecheră. Asta e șpaga pe care i-ai fi dat-o la sfârșit”, a declarat Ionel Anton la Un Podcast.
Aflat împreună cu Gigi Nețoiu, Dumitru Dragomir, Giovanni Becali și Cristi Borcea la Zürich, Ionel Anton a povestit că fostul acţionar din Ştefan cel Mare nu se uită la bani atunci când dă bacşis chelnerilor. Cristi Borcea dă la masă 500 de euro! La fel face şi Gigi Neţoiu.
”Mă duc, îi dau 100 de euro unui ospătar: <<Fă-ne și nouă un separeu de zece persoane>>. Ne dă o masă, iar după 20 de minute apar și ceilalți. Borcea m-a luat direct în primire: <<Ioneluș, i-ai dat ceva la ospătar? Cât i-ai dat?>> / <<100 de euro>> / <<Băi, Ioneluș, ne știe lumea>>.
Eram la Zurich, unde să ne știe?! Și a început, Cristi a dat 500 de euro bacșiș, Gigi Nețoiu, 500 de euro, Marius Vizer, 500 de euro. Le-au dat la ospătari peste 2.000 de euro.
A doua zi, ne-am întors tot la acest restaurant, iar proprietarul a închis restaurantul și l-a lăsat doar pentru noi, că nu mai avea nevoie de alți clienți”, a mai spus Ionel Anton.
