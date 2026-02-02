Botoşani - Oţelul 0-0. Luptă teribilă pentru play-off - Antena Sport

Botoşani şi Oţelul se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 24-a a Ligii 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 18:30, live text pe as.ro.
Cele două echipe se află în luptă directă pentru ultimele locuri care duc în play-off. Înaintea partidei, Botoşani e pe 6, cu 38 de puncte, în timp ce Oţelul e pe 8, cu 36 de puncte.
Botoşani – Oţelul 0-0
Min. 1: Start de meci pe Municipal!
- Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – Ciobanu, Lameira, N. Pedro – Andrezinho, Patrick, Bană. Rezerve: I. Popescu – Ursu, D. Neicu, Chira, Debeljuh, Kazu, D.-C. Neicu, Ne Lopes, D. Sandu, Bordun. Antrenor: Laszlo Balint
- FC Botoșani: Anestis – Pavlovic, Miron, Țigănașu, Creț – Petro, G. David – Bodișteanu, Papa, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic – Adams, Diaw, Suta, Bordeianu, Ant. Dumitru, And. Dumitru, Aldair, Mitrov, Dumiter, Ongenda, E. Lopez. Antrenor: Leo Grozavu
Echipa lui Leo Grozavu nu traversează cea mai bună perioadă din acest sezon: a ajuns la cinci meciuri fără victorie în Liga 1, acolo unde la un moment dat a fost şi pe primul loc.
De partea cealaltă, oţelarii au patru victorii în ultimele cinci runde. În partida tur, Botoşaniul s-a impus în deplasare, cu 1-0, după un gol înscris de Sebastian Mailat.
Până acum, cele două echipe s-au întâlnit în Liga 1 de 11 ori, fiecare înregistrând câte patru victorii. Restul de trei meciuri s-au încheiat la egalitate. Primul duel dintre cele două a avut loc în noiembrie 2013, Oţelul – Botoşani 2-1.
Echipele probabile
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Pavlovic, Miron, Diaw, Creț – Aldair, Petro – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Bodișteanu
- Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – B. Paz, Lameira – Bordun, N. Pedro, Andrezinho – Patrick
