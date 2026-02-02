Botoşani - Oţelul 0-0. Luptă teribilă pentru play-off - Antena Sport

Botoşani şi Oţelul se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 24-a a Ligii 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 18:30, live text pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două echipe se află în luptă directă pentru ultimele locuri care duc în play-off. Înaintea partidei, Botoşani e pe 6, cu 38 de puncte, în timp ce Oţelul e pe 8, cu 36 de puncte.

Botoşani – Oţelul 0-0

Min. 1: Start de meci pe Municipal!

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – Ciobanu, Lameira, N. Pedro – Andrezinho, Patrick, Bană. Rezerve: I. Popescu – Ursu, D. Neicu, Chira, Debeljuh, Kazu, D.-C. Neicu, Ne Lopes, D. Sandu, Bordun. Antrenor: Laszlo Balint

Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – Ciobanu, Lameira, N. Pedro – Andrezinho, Patrick, Bană. I. Popescu – Ursu, D. Neicu, Chira, Debeljuh, Kazu, D.-C. Neicu, Ne Lopes, D. Sandu, Bordun. Laszlo Balint FC Botoșani: Anestis – Pavlovic, Miron, Țigănașu, Creț – Petro, G. David – Bodișteanu, Papa, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic – Adams, Diaw, Suta, Bordeianu, Ant. Dumitru, And. Dumitru, Aldair, Mitrov, Dumiter, Ongenda, E. Lopez. Antrenor: Leo Grozavu

Echipa lui Leo Grozavu nu traversează cea mai bună perioadă din acest sezon: a ajuns la cinci meciuri fără victorie în Liga 1, acolo unde la un moment dat a fost şi pe primul loc.

De partea cealaltă, oţelarii au patru victorii în ultimele cinci runde. În partida tur, Botoşaniul s-a impus în deplasare, cu 1-0, după un gol înscris de Sebastian Mailat.