Ultraşii Universităţii Craiova se revoltă contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru: „Cum, Ştiinţa, tocmai tu?”

Ultraşii Universităţii Craiova s-au revoltat contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru de a interzice accesul fanilor bulgari pe Ion Oblemenco.

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După ce s-au bătut cu suporterii de la Borac Banja Luka, fanii bulgari au primit interzis la meciul retur cu Universitatea Craiova. Suporterii bulgari găsiseră însă o metodă de a intra pe stadion, şi anume să-şi cumpere bilete în sectorul fanilor olteni.

Ultraşii Universităţii Craiova s-au revoltat contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru

Suporterii Universităţii Craiova erau de acord cu această iniţiativă, dar ea a fost blocată de clubul condus de Mihai Rotaru. Ultraşii din Peluza Nord Craiova s-au aliat cu fanii bulgari şi s-au revoltat pe reţelele sociale după decizia clubului din Liga 1.

„Știința noastră superbă pe care o iubim necondiționat s-a dovedit ieri a fi și ea, ca toate lucrurile din lume, imperfectă.

Cum, Știința, tocmai tu dintre toate, care ai în ADN să lupți pentru drepturi și libertăți, să dai un comunicat prin care să te faci complice la despărțirea fotbalului de oameni? Cum, Știința, să aplici tu o pedeapsă colectivă care este interzisă până și în război, încă din 1949, prin Convenția de la Geneva? Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA, aceeași mizerabilă UEFA care ne arde și pe noi nedrept cu orice ocazie? Dacă o să fim noi următorii, cum o să vrem să ne trateze gazdele?