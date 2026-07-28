Ultraşii Universităţii Craiova se revoltă contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru: „Cum, Ştiinţa, tocmai tu?”

Ultraşii Universităţii Craiova s-au revoltat contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru de a interzice accesul fanilor bulgari pe Ion Oblemenco.
După ce s-au bătut cu suporterii de la Borac Banja Luka, fanii bulgari au primit interzis la meciul retur cu Universitatea Craiova. Suporterii bulgari găsiseră însă o metodă de a intra pe stadion, şi anume să-şi cumpere bilete în sectorul fanilor olteni.
Ultraşii Universităţii Craiova s-au revoltat contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru
Suporterii Universităţii Craiova erau de acord cu această iniţiativă, dar ea a fost blocată de clubul condus de Mihai Rotaru. Ultraşii din Peluza Nord Craiova s-au aliat cu fanii bulgari şi s-au revoltat pe reţelele sociale după decizia clubului din Liga 1.
„Știința noastră superbă pe care o iubim necondiționat s-a dovedit ieri a fi și ea, ca toate lucrurile din lume, imperfectă.
Cum, Știința, tocmai tu dintre toate, care ai în ADN să lupți pentru drepturi și libertăți, să dai un comunicat prin care să te faci complice la despărțirea fotbalului de oameni? Cum, Știința, să aplici tu o pedeapsă colectivă care este interzisă până și în război, încă din 1949, prin Convenția de la Geneva? Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA, aceeași mizerabilă UEFA care ne arde și pe noi nedrept cu orice ocazie? Dacă o să fim noi următorii, cum o să vrem să ne trateze gazdele?
Și toate astea pentru ce?
„Nu merităm să stăm pe cea mai înaltă scenă a fotbalului dacă nu știm să ne tratăm cu respect rivalii!”
Credeai că dacă vin câteva sute de bulgari o să domine zeci de mii de olteni, în loc să te gândești că mai mult îi activează?
Pentru ordine publică? Știința, repetăm, tu nu ești jandarmul nimănui! Mentalitatea unui club de fotbal studențesc este incompatibilă cu mentalitatea pulanului. Tu ești «cea mai frumoasă poveste de dragoste dintre oameni și fotbal» și, din postura asta, nu ai voie să gândești așa.
Pentru mirajul Champions League și al banilor de acolo? Tocmai ai dovedit că nu îi merităm. Nu merităm să stăm pe cea mai înaltă scenă a fotbalului dacă nu știm să ne tratăm cu respect rivalii! Nici măcar rivalii, ci adversarii, pentru că nu există nicio rivalitate între Știința și Levski.
Dacă nu ai putut, din cauza regulamentului, să-i ajuți pe oamenii ăia să fie alături de echipa pe care o iubesc, trebuia măcar să nu-i încurci. Nu trebuia să fii complice la această mizerie a fotbalului modern! Nu te reprezintă!
Cu această ocazie, anunțăm că, dacă situația nu se va remedia, Peluza Nord nu o să arate niciun fel de ostilitate către o echipă lăsată fără sprijinul suporterilor proprii. Nu e demn să facem asta!
Luptă, Ştiinţa, dar fă-o corect dpdv moral!”, au transmis ultraşii Peluzei Nord Craiova, pe Facebook.
Echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) joacă miercuri, de la 20:30, pe Ion Oblemenco, returul cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. În tur bulgarii s-au impus la limită, cu 1-0.
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