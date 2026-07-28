Ionuţ Chirilă şi-a luat „secund” la CS Dinamo un fost fotbalist care a jucat împotriva lui Manchester United

Ionuţ Chirilă a început activitatea la CS Dinamo şi are planuri mari. Din staff-ul lui face parte un preparator fizic italian, iar „secund” îi va fi fostul fotbalist Ionuț Bălan, 48 de ani. Din staff va mai face parte şi Boris Keca, tot „secund”.
Ionuţ Bălan şi Ionuţ Chirilă au mai lucrat în trecut. În perioada în care Bălan juca la UTA Arad, Chirilă a antrenat pentru o scurtă perioadă. Bălan a jucat în trecut şi la Dinamo, iar în meciul tur cu Manchester United, din 2004, el a fost titular.
Ionuț Bălan a absolvit Școala de Antrenori în 2013, când a obținut licența B. El a mai activat ca antrenor la o şcoală de fotbal din Bucureşti.
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