Ionuţ Chirilă şi-a luat „secund” la CS Dinamo un fost fotbalist care a jucat împotriva lui Manchester United

Ionuţ Chirilă a început activitatea la CS Dinamo şi are planuri mari. Din staff-ul lui face parte un preparator fizic italian, iar „secund” îi va fi fostul fotbalist Ionuț Bălan, 48 de ani. Din staff va mai face parte şi Boris Keca, tot „secund”.

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Ionuţ Bălan şi Ionuţ Chirilă au mai lucrat în trecut. În perioada în care Bălan juca la UTA Arad, Chirilă a antrenat pentru o scurtă perioadă. Bălan a jucat în trecut şi la Dinamo, iar în meciul tur cu Manchester United, din 2004, el a fost titular.

Ionuț Bălan a absolvit Școala de Antrenori în 2013, când a obținut licența B. El a mai activat ca antrenor la o şcoală de fotbal din Bucureşti.