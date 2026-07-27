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Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă, la 10 ani de la cununia civilă! Decizia lui Gigi Becali legată de eveniment

Antena Sport Publicat: 27 iulie 2026, 16:58

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Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă, la 10 ani de la cununia civilă! Decizia lui Gigi Becali legată de eveniment
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Giovanni şi Victor Becali, la lansarea cărţii lui Gică Hagi / Sport Pictures

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Fiica lui Victor Becali, Alina, a făcut nunta cu Ioan la 10 ani de la cununia lor civilă. Unchiul ei, Gigi Becali (68 de ani), a lipsit de la eveniment. Becali transmitea anterior că nu mai merge la astfel de evenimente decât dacă sunt ale familiei Hagi. Gigi Becali nu a făcut o excepţie nici în cazul fiicei vărului său primar.

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Fiica lui Gigi Becali, Teodora, a fost însă la eveniment, însoţită de soţul ei, Mihai Mincu. (IMAGINI DE LA EVENIMENT ÎN GALERIA FOTO)

Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă mare, cu 400 de invitaţi! Gigi Becali a lipsit

Circa 400 de invitaţi au fost la nunta fiicei lui Victor Becali, printre care şi selecţionerul României, Gică Hagi (61 de ani). Victor Becali nu putea lipsi. Agentul de jucători nu a fost însă prezent la cununia civilă, care a avut loc în urmă cu 10 ani, fiind atunci în închisoare.

Muzica machedonească a întreţinut atmosfera până în zorii zilei. Meniul la nuntă a fost unul atent ales, îmbinând atât preparate rafinate, cât şi tradiţionale, precum sărmăluţele cu mămăliguţă.

Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă, la 10 ani de la cununia civilă / Instagram
Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă, la 10 ani de la cununia civilă / Instagram

Gigi Becali transmitea ferm, la cununia religioasă a lui Florinel Coman, la care a fost, că nu mai merge la petreceri.

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Am venit pentru că e un băiat la care am ţinut, a şi jucat, mi-a adus bucurii şi bani. Vreo 6 milioane. E un om cuminte, respectuos, cu bun simţ. Acum am venit doar la cununia religioasă. La distracţii şi la alea nu. Eu nu mai merg. La Hagi e altceva. Dar în alte părţi, la alte distracţii, nu mai merg.

(n.r. Ce îi doriţi? Să se întoarcă acasă?) Să nu se întoarcă. Să ia banii de acolo şi să facă rostul familiei. După să se întoarcă”, declara Gigi Becali la cununia religioasă a lui Florinel Coman cu Ioana Timofeciuc.

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