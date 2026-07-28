Neluțu Varga motivează jucătorii CFR-ului înaintea returului cu Alashkert. Promisiunea pe care le-a făcut-o

CFR Cluj se confruntă cu probleme mari din punct de vedere financiar, iar jucătorii au tras un semnal de alarmă la finalul partidei câștigate la scor contra celor de la FC Voluntari, scor 5-0.
Neluțu Varga a dat asigurări că situația va fi remediată. Patronul clubului din Gruia a achitat o parte din datoria către ANAF și are în plan să plătească două salarii restante în interval de câteva zile.
Neluțu Varga, imbold pentru jucători înaintea returului cu Alashkert
Neluțu Varga face tot posibilul pentru a remedia situația financiară la CFR Cluj, asta după ce jucătorii au ajuns la restanțe salariale de patru luni, o parte dintre aceștia chiar depunându-și memorii.
Acesta a fost deranjat de faptul că Andrei Cordea și Karlo Muhar au acționat în felul acesta, dar chiar și așa, este gata să se revanșeze față de întreg lotul.
Trumedia anunță că finanțatorul a promis că va achita imediat un salariu restant, plus încă unul la câteva zile distanță, cu condiția ca aceștia să se concentreze pe returul cu Alashkert, din Conference League: „În cel mai scurt timp voi plăti un salariu restant, iar săptămâna viitoare încă un salariu. Vreau ca, într-un interval cât mai scurt, să ajungem cu plățile la zi.
Vreau să vă concentrați pentru meciul de joi din Conference League și să ne calificăm. Este foarte important pentru viitorul acestui club”, ar fi transmis Neluțu Varga, potrivit sursei citate.
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