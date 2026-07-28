Decizia luată de Ricardo Cadu după ce Iuliu Mureşan a demisionat: „Pentru el am venit”

CFR Cluj are probleme serioase din punct de vedere financiar. Iuliu Mureşan a demisionat, iar Marian Băgăcean, Ciprian Deac şi Ricardo Cadu sunt cei care asigură acum stabilitatea la club.

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Ricardo Cadu a revenit la CFR Cluj la cererea lui Iuliu Mureşan, iar multe voci l-au dat şi pe el plecat. Întrebat dacă are de gând să părăsească şi el clubul, Cadu a asigurat că va continua până ce problemele de la club vor fi rezolvate.

„Nu m-am gândit să plec, trebuie să rezolvăm lucrurile care sunt la club. Normal că m-a afectat plecarea domnului Mureşan, pentru el am venit, am avut o relaţie foarte bună cu el.”, a spus Ricardo Cadu, pentru Prima Sport.