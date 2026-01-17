Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu - Antena Sport

Home | Extra | Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu
Foto

Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu

Publicat: 17 ianuarie 2026, 17:01

Comentarii
Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu
galerie foto Galerie (27)

Gigi Becali, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali a dezvăluit cum se menține în formă, la 67 de ani. Patronul de la FCSB i-a spus „secretul” său lui Ilie Dumitrescu, după eșecul suferit de campioană cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din 2026. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 „Sală nu faci, Gigi?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ilie Dumitrecu lui Gigi Becali. Milionarul din Pipera a oferit un răspuns surprinzător. 

 Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani 

 Concret, Gigi Becali se menține în formă prin sport. Latifundiarul din Pipera i-a transmis lui Ilie Dumitrescu faptul că înoată des, el având un bazin de 22 de metri lungime chiar la el acasă. 

 „(n.r. Ilie Dumitrescu: Sală nu faci, Gigi? Gimnastică?) Eee, fac, dar trebuie să vă spun tot? Fac câteva bazine pe zi. Acasă la mine fac. Am bazin de 22 de metri”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

 De asemenea, Gigi Becali și-a dezvăluit și rutina zilnică. Acesta a transmis că „ritualul” său este de a merge la biserică și după acasă, mărturisind că din când în când, mai merge și să-și vadă oile pentru a-și aduce aminte de „tinerețe”. 

Reclamă
Reclamă

 „Eu, dacă altceva nu fac…doar la 7 dimineața, la biserică, după aia acasă. N-ai văzut, că nici la palat nu mai merg? Biserică-casă, biserică-casă. Mă mai duc și pe la oi puțin, mai mulg oile puțin, ca să-mi aduc aminte de tinerețe. 

 Și pe urmă fotbal, abia așteptam. Și abia așteptam ce? Să mă fac de râs. Am așteptat fotbalul și ce am așteptat? Vă bucurați voi, nu eu”, a mai spus Gigi Becali. 

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă
Gigi Becali
Gigi Becali
Gigi Becali
Gigi Becali, în timpul unui interviu
+(27)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință
Fanatik.ro
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință
19:04
LIVE SCOREFarul – Hermannstadt 1-1. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu. Constănțenii dau lovitura
19:02
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă”
18:51
Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale
18:29
Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată”
18:24
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat
18:23
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și