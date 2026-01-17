Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cum se menține în formă, la 67 de ani. Patronul de la FCSB i-a spus „secretul” său lui Ilie Dumitrescu, după eșecul suferit de campioană cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din 2026.

„Sală nu faci, Gigi?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ilie Dumitrecu lui Gigi Becali. Milionarul din Pipera a oferit un răspuns surprinzător.

Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani

Concret, Gigi Becali se menține în formă prin sport. Latifundiarul din Pipera i-a transmis lui Ilie Dumitrescu faptul că înoată des, el având un bazin de 22 de metri lungime chiar la el acasă.

„(n.r. Ilie Dumitrescu: Sală nu faci, Gigi? Gimnastică?) Eee, fac, dar trebuie să vă spun tot? Fac câteva bazine pe zi. Acasă la mine fac. Am bazin de 22 de metri”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

De asemenea, Gigi Becali și-a dezvăluit și rutina zilnică. Acesta a transmis că „ritualul” său este de a merge la biserică și după acasă, mărturisind că din când în când, mai merge și să-și vadă oile pentru a-și aduce aminte de „tinerețe”.