Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cum se menține în formă, la 67 de ani. Patronul de la FCSB i-a spus „secretul” său lui Ilie Dumitrescu, după eșecul suferit de campioană cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din 2026.
„Sală nu faci, Gigi?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ilie Dumitrecu lui Gigi Becali. Milionarul din Pipera a oferit un răspuns surprinzător.
Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani
Concret, Gigi Becali se menține în formă prin sport. Latifundiarul din Pipera i-a transmis lui Ilie Dumitrescu faptul că înoată des, el având un bazin de 22 de metri lungime chiar la el acasă.
„(n.r. Ilie Dumitrescu: Sală nu faci, Gigi? Gimnastică?) Eee, fac, dar trebuie să vă spun tot? Fac câteva bazine pe zi. Acasă la mine fac. Am bazin de 22 de metri”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
De asemenea, Gigi Becali și-a dezvăluit și rutina zilnică. Acesta a transmis că „ritualul” său este de a merge la biserică și după acasă, mărturisind că din când în când, mai merge și să-și vadă oile pentru a-și aduce aminte de „tinerețe”.
„Eu, dacă altceva nu fac…doar la 7 dimineața, la biserică, după aia acasă. N-ai văzut, că nici la palat nu mai merg? Biserică-casă, biserică-casă. Mă mai duc și pe la oi puțin, mai mulg oile puțin, ca să-mi aduc aminte de tinerețe.
Și pe urmă fotbal, abia așteptam. Și abia așteptam ce? Să mă fac de râs. Am așteptat fotbalul și ce am așteptat? Vă bucurați voi, nu eu”, a mai spus Gigi Becali.
