Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro! - Antena Sport

Proiectul imobiliar uriaş pe care Gică Popescu (58 de ani) îl pregătea în Craiova, chiar în locul unde se află Academia care îi poartă numele, a picat. Dezvăluirea a fost făcută de Paul Răducan, managerul Academiei de Fotbal “Gică Popescu”.

Fostul internaţional român se gândea să închidă Academia de Fotbal, având în vedere că aceasta înregistrează pierderi în fiecare an. Paul Răducan a mărturisit că a discutat cu Gică Popescu, iar fostul mare jucător român, în prezent preşedinte la Farul Constanţa, s-a răzgândit.

Gică Popescu nu renunţă la Academia de Fotbal care îi poartă numele

„Nu, nu renunță la Academie, deși, într-adevăr, acum circa 6-7-8 luni de zile a avut în gând un proiect de imobiliare pe acel teren. De atunci și până acum lucrurile s-au schimbat total. Rămâne așa cum e. Chiar am vorbit cu el zilele trecute, la începutul săptămânii. A spus că lucrurile rămân așa cum sunt și că mergem în continuare pe fotbal. Varianta cu proiectul imobiliar a picat”, a declarat Paul Răducan pentru gsp.ro.

Proiectul imobiliar pe care îl avea în plan Gică Popescu se întindea pe aproximativ 2 hectare, iar valoarea totală estimată a investiției se ridica la 70,7 milioane de euro. Proiectul era conceput ca o dezvoltare cu funcțiuni mixte, care includea aproximativ 350 de apartamente, o zonă pietonală desfășurată pe mai multe niveluri, un hotel de 4 stele cu 96 de camere, precum și spații de birouri și zone comerciale. Gică Popescu se asocia cu o companie de imobiliare pentru a dezvolta proiectul, dar, potrivit lui Răducan, acesta a picat.

Gică Popescu mărturisea, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport, că anul 2025 a fost unul foarte bun pentru el în ceea ce priveşte activităţile în afara fotbalului. În ceea ce priveşte rezultatele Farului, unde Gică Popescu e preşedinte, fostul fotbalist al naţionalei a recunoscut că acestea au fost fluctuante.