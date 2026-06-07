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Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu și urmează să devină tătic. Locul special ales pentru cununie

Viviana Moraru Publicat: 7 iunie 2026, 20:20

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Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu și urmează să devină tătic. Locul special ales pentru cununie
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Denis Alibec (35 de ani) s-a căsătorit cu Anca Surdu. Cei doi formează un cuplu de aproape doi ani, urmând să devină și părinți.

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Denis Alibec și Anca Surdu au ales să se cunune civil într-un loc special, anume Cazinoul din Constanța.

Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu

Denis Alibec și Anca Surdu au ales să-și unească destinele și au spus „Da” în fața ofițerului stării civile. Aceștia au avut alături apropiații, fosta gimnastă fiind și însărcinată, notează prosport.ro.

Denis Alibec a purtat un costum negru, elegant, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare. De cealaltă parte, Anca Surdu a avut o apariție extrem de elegantă, purtând o rochie albă, lungă, cu umerii acoperiți.

Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu
Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu/ Instagram Emilia Stroe

Anca Surdu are 35 de ani şi este de o frumuseţe rară. În carieră a obţinut performanţe remarcabile la gimnastică aerobică. A reuşit să obţină două medalii de aur la Campionatul Mondial (trio şi grup) şi una de argint (echipe).

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În vară lui 2024, Denis Alibec şi Anca Surdu şi-au făcut împreună vacanţa şi în Grecia, de unde de asemenea au postat fotografii împreună. La momentul respectiv, atacantul de la Farul a confirmat relaţia: “Suntem împreună în vacanță și încercăm să fie bine. Suntem la început deocamdată”, a fost singura declaraţie acordată de Alibec despre relaţia cu Anca Surdu, pentru spynews.ro.

Denis Alibec traversează o perioadă excelentă pe plan personal, însă pe plan profesional, viitorul său este incert. Contractul atacantului cu Farul se va încheia la finalul acestei luni, astfel că rămâne de văzut dacă noul antrenor al constănțenilor, Ioan Ovidiu Sabău, va miza pe serviciile vârfului și pentru sezonul viitor.

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