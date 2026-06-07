Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu și urmează să devină tătic. Locul special ales pentru cununie

Denis Alibec (35 de ani) s-a căsătorit cu Anca Surdu. Cei doi formează un cuplu de aproape doi ani, urmând să devină și părinți.

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Denis Alibec și Anca Surdu au ales să se cunune civil într-un loc special, anume Cazinoul din Constanța.

Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu

Denis Alibec și Anca Surdu au ales să-și unească destinele și au spus „Da” în fața ofițerului stării civile. Aceștia au avut alături apropiații, fosta gimnastă fiind și însărcinată, notează prosport.ro.

Denis Alibec a purtat un costum negru, elegant, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare. De cealaltă parte, Anca Surdu a avut o apariție extrem de elegantă, purtând o rochie albă, lungă, cu umerii acoperiți.

Anca Surdu are 35 de ani şi este de o frumuseţe rară. În carieră a obţinut performanţe remarcabile la gimnastică aerobică. A reuşit să obţină două medalii de aur la Campionatul Mondial (trio şi grup) şi una de argint (echipe).